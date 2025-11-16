El reto climático

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Editorial

Editorial -

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 16 de noviembre 2025

La cumbre del clima que se celebra en la ciudad brasileña de Belém se debate entre la frustración de comprobar cómo los gases de efecto ... invernadero crecen sin parar y la esperanza depositada en las energías renovables, la electrificación y la lucha contra el negacionismo para contener su avance. El último informe sobre emisiones confirma que la polución por la combustión fósil sigue al alza y deja en papel mojado los acuerdos de París, de los que se cumplirán diez años en diciembre. El umbral marcado para que el calentamiento global no aumente por encima de 1,5 grados se antoja imposible y las autoridades presentes en Brasil asumen ya la cifra de 2 grados -una previsión que podría superarse a finales de siglo, con los negativos efectos que tendría para el medio ambiente-. En este contexto, el cónclave busca un compromiso para acelerar la transición energética y forzar a los países más contaminantes a desengancharse del petróleo, el gas y el carbón. A la vez, se negocia una financiación suficiente que facilite el cambio de energías a las naciones más pobres, precisamente, prósperas en recursos naturales como el sol y el viento. La traba principal es que Estados Unidos, China, India y Rusia, responsables del 40% de las emisiones, se han puesto de perfil y sus líderes se quedaron en casa.

