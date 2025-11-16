Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una legislatura fallida

No existe una sola razón para seguir adelante, más allá de la endeble esperanza de Pedro Sánchez de aguantar en el poder

Editorial -

Editorial -

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:36

Se cumplen este domingo dos años desde que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno de España por tercera vez. El balance ofrece la imagen ... de una legislatura fallida: escasa actividad legislativa; fracasos sonados en votaciones estratégicas; imposibilidad manifiesta de aprobar presupuestos; cambios radicales de postura; escándalos de presunta corrupción en el entorno cercano del presidente; ataques continuos a las principales instituciones democráticas; juicio histórico al fiscal general; polarización creciente y un deterioro de la imagen internacional que ha acabado por convertir a España en un país prescindible en los grandes foros.

