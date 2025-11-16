Se cumplen este domingo dos años desde que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno de España por tercera vez. El balance ofrece la imagen ... de una legislatura fallida: escasa actividad legislativa; fracasos sonados en votaciones estratégicas; imposibilidad manifiesta de aprobar presupuestos; cambios radicales de postura; escándalos de presunta corrupción en el entorno cercano del presidente; ataques continuos a las principales instituciones democráticas; juicio histórico al fiscal general; polarización creciente y un deterioro de la imagen internacional que ha acabado por convertir a España en un país prescindible en los grandes foros.

El presidente ni siquiera tiene ya una expectativa razonable de continuar con el programa de gobierno, especialmente ahora que Junts ha roto definitivamente el diálogo con los socialistas. La negociación del próximo hito relevante, el techo de gasto, está irremediablemente destinada al fracaso, con el añadido de que, una vez más, se aplaza una cuestión trascendental, como es la revisión del sistema de financiación autonómica.

Si se mira desde la óptica de Canarias, el balance es también bastante pobre. Todas las promesas sin cumplir respecto a la investidura están reseñadas en el borrador de decreto ley elaborado por el Gobierno de Canarias por iniciativa del presidente Fernando Clavijo. Es un detallado inventario del 'debe' de Pedro Sánchez y sus ministros con el archipiélago, con capítulos tan sangrantes como la demora en el pago a aerolíneas y navieras por el descuento del 75% en el transporte de residentes y el incumplimiento en las promesas para la reconstrucción de La Palma. Y cuando algo se ha cumplido, como fue el compromiso de revisión de la Ley de Extranjería para garantizar el reparto de menores migrantes no acompañados por el conjunto del Estado, la demora en la materialización de lo acordado hace que de nuevo el balance sea muy insatisfactorio.

La situación es, a todas luces, insostenible. No existe una sola razón para seguir adelante, más allá de la endeble esperanza de Pedro Sánchez de aguantar en el poder el tiempo suficiente para que la oposición dé un resbalón que los socialistas puedan aprovechar electoralmente. A la vista de lo anterior, la ciudadanía no alcanza a comprender por qué este balance no ha llevado a Sánchez a tomarse otro descanso de cinco días para reflexionar sobre la necesidad irrenunciable de convocar elecciones. Si la vez anterior fue una indefendible dejación de sus responsabilidades, ahora sí que sobran razones para ello.