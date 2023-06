A la espera de explicaciones

En solo una semana, Canarias se ha encontrado con un notable repunte migratorio, incluyendo el retorno de cayucos que normalmente parten del África subsariahana; el fallecimiento de una embarazada en una patera localizada por unos pescadores a escasa distancia de Los Cocoteros, en Lanzarote; y el trágico episodio que se salda con la muerte de unas 40 personas en una zódiac que fue atendida, tras una espera de casi medio día, por la Marina marroquí pese a haber sido detectada por un avión militar español y con una embarcación de Salvamento Marítimo a solo una hora de distancia. Y la semana se cerró con la visita ayer del presidente Pedro Sánchez a Tenerife para un acto de precampaña, en el que no ofreció explicación alguna sobre estos hechos, como tampoco lo hizo la ministra Margarita Robles el pasado jueves en su desplazamiento a Gran Canaria.

Ayer se cumplió un año del asalto a la valla de Melilla que dejó, según estimaciones de organizaciones no gubernamentales, al menos 40 fallecidos y decenas de heridos. El Gobierno español rebajó la cifra de muertos a 23, pero en todo caso estamos hablando de números equiparables a los de los trágicos episodios de esta semana en las aguas entre Canarias y la costa africana. Sin embargo, con el episodio de Melilla hubo entonces al menos explicaciones ministeriales -a la fuerza, eso sí, porque la tesis oficial inicial era quitar importancia al asunto-. Hasta la fecha, Salvamento Marítimo ha ofrecido una versión de lo ocurrido con la zódiac que no termina de aclarar el asunto, porque no sabemos cuál es el protocolo acordado entre España y Marruecos para los rescates cuando se trata de aguas 'solapadas'.

Desde que Sánchez y el ministro José Manuel Albares dieron un volantazo a la posición española en relación al contencioso del Sáhara Occidental, un giro cuyas razones siguen sin explicarse -lo que alimenta la sospecha de motivos inconfesables-, todo lo relativo a Marruecos es sometido por el Gobierno de Sánchez a un manto de silencio. Pero las muertes, como el propio repunte migratorio, no pueden caer en el olvido o bajo una consigna gubernamental que se resume claramente en 'no querer saber y no querer preguntar'. Sánchez puede que entienda que es un peaje aceptable para él a cambio de no sabemos qué, pero la dignidad democrática dice todo lo contrario.