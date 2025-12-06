España y Marruecos: Canarias no puede quedar al margen

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Editorial

Editorial

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:12

«Mientras que la península puede beneficiarse del comercio y la inversión, Canarias queda en la periferia económica, en una preocupante primera línea geopolítica y ... con menor capacidad para influir en la política exterior española. Las decisiones bilaterales tomadas en Madrid repercuten de forma directa en Canarias, a la que se margina y se le impide participar activamente en la negociación». Estas palabras, escritas de su puño y letra por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, forman parte del artículo que publicó el pasado miércoles con motivo del inicio de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, celebrada en Madrid.

