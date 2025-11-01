«No me consta», «no lo sé» y «no tengo constancia». Esas fueron las respuestas repetidas hasta la saciedad por el presidente del Gobierno de ... España, Pedro Sánchez, en su comparecencia esta semana en el Senado, en una tensa sesión de la comisión de investigación en torno al llamado 'caso Koldo' y otros procedimientos judiciales que tienen en el punto de mira al entorno más cercano del presidente y secretario general del Partido Socialista. Ante la obligación de contestar y de hacerlo con la verdad por delante, Sánchez se acogió a un manual que conocen muy bien las defensas legales. Ese «no me consta» es, sobre todo, una especie de vacuna jurídica ante los datos que pudieran aflorar en el marco de las instrucciones judiciales. Así, el jefe del Ejecutivo trata de evitar que se le señale como mentiroso.

Pero una cosa es la estrategia de defensa y otra la realidad. Apenas 24 horas de que tratase de marcar distancias de Koldo García, salieron a la luz fotos y vídeos que confirman que el investigado formó parte del círculo más próximo a Sánchez en su batalla por el liderazgo del Partido Socialista, con José Luis Ábalos y Santos Cerdán como dos de sus grandes apoyos y valedores también del que posteriormente fue asesor ministerial y receptor y distribuidor de los sobres con dinero efectivo que preparaban en la sede federal del PSOE. Y sobre esto, la Justicia ya ha ordenado una investigación ante la evidencia de que las versiones de los encargados de las cuentas del Partido Socialista no encajan con los testimonios de los investigados y los hallazgos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En una muestra de falta de respeto institucional, Sánchez definió los trabajos de la comisión de investigación del Senado como «un circo» que enmarcó en la «máquina del fango». Lo realmente circense es que dos de los secretarios de Organización del PSOE elegidos por el propio Sánchez estén investigados como componentes de una presunta trama corrupta y que uno de ellos continúe en prisión preventiva. Y donde ha habido «fango» a raudales es en la gestión de ministerios y organismos públicos, pues los investigados, según la UCO, manejaban el dinero público en beneficio propio y, para más inri, Ábalos fue enchufando a su corte de acompañantes. Todo eso debió saberlo el presidente y también todo eso debió constarle. Si fue así y lo ocultó, su responsabilidad política es máxima y ya veremos en el plano judicial el alcance que pueda tener. Si no se enteró, la incompetencia no es excusa cuando se está al frente del Gobierno.