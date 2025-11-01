Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

No me consta

En una muestra de falta de respeto institucional, Sánchez definió los trabajos de la comisión de investigación del Senado como «un circo»

Editorial

Editorial

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:28

«No me consta», «no lo sé» y «no tengo constancia». Esas fueron las respuestas repetidas hasta la saciedad por el presidente del Gobierno de ... España, Pedro Sánchez, en su comparecencia esta semana en el Senado, en una tensa sesión de la comisión de investigación en torno al llamado 'caso Koldo' y otros procedimientos judiciales que tienen en el punto de mira al entorno más cercano del presidente y secretario general del Partido Socialista. Ante la obligación de contestar y de hacerlo con la verdad por delante, Sánchez se acogió a un manual que conocen muy bien las defensas legales. Ese «no me consta» es, sobre todo, una especie de vacuna jurídica ante los datos que pudieran aflorar en el marco de las instrucciones judiciales. Así, el jefe del Ejecutivo trata de evitar que se le señale como mentiroso.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
  2. 2 La Aemet cierra el grifo de las lluvias en Canarias y lanza una advertencia para el inicio de la semana
  3. 3 Muere una mujer de 79 años atropellada por un camión en el centro de Arrecife
  4. 4 El Consultivo no ve anulable el contrato de Il Divo con San Bartolomé de Tirajana e insta a pagar la factura
  5. 5 Marcha Verde: 50 años de exilio, silencio y resistencia saharaui
  6. 6 Tras la catástrofe, la UD Las Palmas tiene la obligación de levantarse
  7. 7 La aventura de Wednesday, la tortuga canaria reaparecida en EE.UU. ocho años después
  8. 8 La basura mancha el Pleno
  9. 9 Tapas con Arte: tu paladar tiene una cita con La Isleta
  10. 10 Cuatro medidas para frenar el deterioro de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 No me consta