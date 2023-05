La campaña que queremos

Arranca el viernes de manera oficial la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo día 28, aunque evidentemente todos los partidos están desde hace semanas en una dinámica claramente electoral. Ahora llega el momento del balance por parte de quienes han gobernado en autonomías, cabildos y municipios, mientras que los aspirantes a hacerlo expondrán igualmente su visión de la legislatura que concluye. Ytodo ello en un año que tendrá otra cita con las urnas por los comicios generales, de manera que el 28M es interpretado como un primer test para el Gobierno de Pedro Sánchez.

La gobernabilidad de Canarias y de sus instituciones insulares y locales no merece quedar como una cuestión secundaria en esta campaña. El votante es libre de interpretar su decisión en clave de política nacional, pero en las islas el veredicto de las urnas el 28 de mayo conformará el pleno del Parlamento de Canarias, los de los siete cabildos y los 88 municipios de las islas. Es por ello que, más allá de las interpretaciones de alcance estatal, hay que exigir a las formaciones políticas que den respuestas en esta campaña a las muchas cuestiones que tiene sobre la mesa el archipiélago. En ese sentido, es clave conocer qué propuestas se plantean para garantizar un modelo económico y social sostenible, donde el turismo es el motor indiscutible, pero donde también es necesario que otras actividades eleven su aportación al Producto Interior Bruto.

Asimismo, la legislatura que finaliza deja sobre la mesa del Parlamento un debate que hay que retomar: ¿cómo responder ante el crecimiento demográfico, que se concentra precisamente en las islas más dependientes del turismo y que se nutre en su mayoría de población foránea? Al mismo tiempo, hay islas no capitalinas que se van despoblando, con unos jóvenes que emigran para no volver. Ese desequilibrio merece no solo una reflexión, sino la adopción de medidas que, en todo caso, han de ser compatibles con la libertad de circulación de personas en el marco de la Unión Europea.

Y la campaña, que se presume intensa, debe estar marcada por la cortesía. Por suerte, en esta legislatura Canarias fue una especie de oasis en comparación con la crispación que se ha visto en las Cortes. Ojalá se mantenga ese tono de corrección entre los partidos y sus candidatos, porque nada se consigue con la descalificación entre quienes están obligados a buscar el consenso. Queremos, en suma, una campaña limpia, en la que haya espacio para las propuestas, y donde las críticas entre unos y otros caminen por la senda del respeto.