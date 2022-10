Ecochiflados y el tren

Respeto mucho a los ecologistas, pero no a los ecochiflados. Igual que respeto a los veganos, pero no termino de fiarme de ellos. Ni a los que no beben vino, por cierto. Disculpe esta comparación pero el otro día me invitaron a comer a un asador de nivel y me tocó de compañero de mesa a un tipo anarcovegetariano, o algo así, y el muy pesado además de dar el coñazo con la carta, pidiendo cosas que no tenían, también dio una breve charla acerca de lo perjudicial que es el vino y de lo mucho que se consume en España. Parecía una cámara oculta, pero fue solo una pesadilla que duró más de la cuenta.

Dicho esto, y retomando el enfado de los ecochiflados, ojalá salga adelante el proyecto del tren de Gran Canaria. Es un proyecto fundamental para el desarrollo de la isla, y además sería un buen remedio para que las carreteras dejen de ser una eterna pesadilla como la que viví en el asador. Está claro que Canarias tiene un grave problema de saturación de coches, y estoy convencido de que un gran porcentaje de esos conductores que se trasladan de la capital al sur y viceversa, saldrían del coche y se sumarían al tren. Esto repercutiría directamente en la economía grancanaria, en el medioambiente y en la modernización de la isla.

Desgraciadamente es un proyecto que necesita de muchas perras, y mucho me temo que tardará más de lo que deseo en hacerse realidad, si es que se hace. En Tenerife también andan con el mismo sueño, y ojalá les salga adelante. Este tipo de infraestructuras es lo que necesita Canarias para seguir avanzando. Y los que no lo vean o no lo quieran ver, pues que no se suban o vayan en bici.