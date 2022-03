Duendecillos Del director El Gobierno canario y el Cabildo grancanario dijeron que no al gas. El de Tenerife titubeó

Cada cierto tiempo las autoridades canarias, por no decir que la sociedad en general, se llevan un sobresalto al leer el Boletín Oficial del Estado. Es un misterio de la política, un caso sin respuesta que seguramente obedece a extraños duendecillos que habitan en los despachos ministeriales o en la mismísima imprenta del BOE. Claro que a lo mejor resulta que es otra cosa: grupos de presión perfectamente organizados que aprovechan un descuido o una ingenuidad de otros para conseguir lo que les interesa.

Acabamos de asistir a otro de esos episodios. De repente, el decreto para paliar los estragos de la guerra en Ucrania en la economía española abre la puerta a la instalación de centrales regasificadoras sin autorización previa en las islas. Lo hace con el argumento de garantizar una energía a precios más razonables que la locura de estos meses, pero lo hace, sobre todo, de tapadillo, como si quisieran colar un gol en puerta contraria cuando no se han encendido los focos del campo y cuando tampoco ha llegado el equipo visitante.

Casi desde el inicio de la legislatura, el Gobierno canario dijo que no a las centrales de gas. Lo hizo por coherencia con su discurso sobre el cambio climático, la sostenibilidad y la apuesta decidida por las energías limpias. Se podrá discrepar del argumento de fondo pero era sabida la posición. Como también es sabida la del Cabildo grancanario, cuyo presidente, Antonio Morales, ha sido un abanderado en esta cuestión y quiere seguir siéndolo. Es verdad que en el caso de Tenerife el cantar ha sido otro, con un Cabildo más titubeante porque Ciudadanos sí estaba por la labor.

Con esos dos pronunciamientos claros sobre la mesa -el autonómico y el grancanario-, se daba por hecho que en Madrid lo tenían clarito. Sobre todo porque hay sintonía política: allí gobiernan los socialistas, en Canarias también, en el Cabildo grancanario igualmente están en el grupo de gobierno y en el de Tenerife incluso lo presiden. Más aún: hace menos de un mes vino la ministra Ribera a Gran Canaria a bendecir el Salto de Chira y no dijo ni una palabra sobre este giro de guion. Ni lo insinuó. ¿Por qué ahora entonces? No vale escudarse en que se incluye para abrir la puesta al suministro de gas a buques en los puertos: eso está resuelto en el ámbito político canario y no hacía falta aprovechar un decreto cuyo origen es la guerra en Ucrania.

De manera que reabrir esta guerra del gas obliga a pensar que efectivamente esos duendecillos existen. Solo queda saber en la nómina de quién están.