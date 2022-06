De drones y móviles

Si algo tiene la vida que merezca la pena es vivirla intensamente. Aprovechar al máximo los momentos placenteros y los que nos sacan de la rutina y del agobio del día a día. La cultura y los espectáculos son una vía de escape ideal. Es bien sabido. Pero la forma de encararlos y disfrutarlos, para muchos, parece que ha cambiado de forma radical en los últimos años.El pasado viernes por la noche me topé en el paseo de Las Canteras con un espectáculo aéreo de drones. Ya que el Pisuerga pasaba por allí... pues vamos a verlo. Durante los poco más de diez minutos que duró el primer pase –hubo un segundo– dos cosas me llamaron la atención. Por un lado, la cantidad de gente que se desplazó hasta la zona –la arena en algunos tramos cercanos a la Puntilla estaba concurridísima–, lo que demuestra que tras la pandemia, sin restarle valor al espectáculo, que conste, la gente está deseosa de asistir a eventos en directo. Si son gratis y al aire libre, mejor que mejor. Lo que para mí se llevó la palma es que para muchos lo importante no era disfrutar del espectáculo, sino grabarlo con su móvil. A mi alrededor fueron legión los que en todo momento estuvieron pendientes de captar el momento con su teléfono. Ni unos segundos dedicaron a verlo con sus propios ojos ni a disfrutar del entorno privilegiado y la noche veraniega en la que se desarrolló. Entiendo que quisieran llevarse un recuerdo. Pero de ahí a no disfrutar con sus propios ojos de lo que sucedía... Sí, lo tienen en el móvil, lo habrán colgado en las redes sociales para 'posturear', pero disfrutar del momento, algo que no tiene precio, les aseguro que se lo perdieron.