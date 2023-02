El drama que no cesa A cara descubierta La inmigración debe dejar de ser tratada como un problema puntual y debe analizarse como algo estructural. Los parches no valen para su resolución

A punto de cumplir treinta años desde que llegó la primera patera en Canarias, del drama de la inmigración sigue sacudiendo las islas día sí y día también sin que los que tienen que aportar soluciones lo hagan,

En estas tres décadas hay aspectos del fenómeno migratorio que han mejorado, como la atención inicial que se dispensa a las personas que llegan -sin que esto quiera decir que es óptima, aún queda mucho- pero la base del problema sigue sin atajarse como se debería.

El fenómeno migratorio que se da entodo el mundo, con puntos calientes como es Canarias al ser frontera con África, no se arregla poniendo parches y dando respuesta a pie de muelle cuando llegan los migrantes o actuando en un rescate en alta mar, la inmigración debe atajarse con políticas a medio y largo plazo que contemplen cupos regulares y ordenados de llegadas, así como con medidas en los países de origen para lograr que los que cada día arriesgan su vida intententando cruzar al otro lado tengan oportunidades en sus lugares de origen y no se vean obligados a intentar una vida mejor fuera. Obviamente lo que estoy diciendo no es nuevo, se sabe y lo saben las autoridades europeas a las que en útima instancia les compete tomar medidas ante una situación que no es solo cosa de España, al igual que tampoco lo es de Italia o de Grecia.

Dar dinero para atender a los que llegan -como esta semana que el Estado aprobó dotar con 25 millones los centros de atención de las islas- está muy bien pero no resuelve absolutamente nada. Es un nuevo parche ante una tragedia que no cesa y que sigue sumando muertos.