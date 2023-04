La Sanidad que necesitamos

La ciudadanía reclama mejorar un sistema de salud muy tocado por la pandemia. Además, salimos de la misma de forma apresurada, forzando su final, intentando normalizar los miles de muertos que ha producido este maldito virus a pesar de haberse insistido desde la comunidad científica que la desescalada fuera progresiva y que se diera más información a la población frente a bulos sobre la tercera dosis de la vacuna y la de refuerzo. Pero no hubo éxito y así Canarias tuvo en el 2022 el peor año de mortalidad y récord de ingresos por covid. No hubo escucha activa a los sanitarios y científicos, de hecho, no hubo ni comité de expertos nacional y el regional en 2022 casi fue inexistente con un Servicio Canario de Salud descabezado y metido en líos judiciales. Ahora tenemos las secuelas de esta pandemia sobre nuestros mayores y sobre nuestro sistema sanitario que han quedado muy debilitados.

La mejor palabra que puede definir a nuestra sanidad canaria actual es COLAPSO: colapsos en urgencias, en camas de plantas de hospitales, en las consultas de atención primaria y hasta se colapsan los medios de comunicación con noticias de ceses y dimisiones en sanidad llegando al triste récord en esta legislatura con nada menos que 5 directores de sanidad. El último colapso récord son las camas ocupadas por pacientes sociosanitarios: casi 500 pacientes con alta médica esperando por un recurso residencial, peor que nunca. Según el INE, Canarias lidera el pico máximo de envejecimiento con un 133.9 % en 2022 frente al 98.1 % del 2015 y encima las camas hospitalarias están saturadas de pacientes mayores sociosanitarios por un fracaso absoluto en la política sociosanitaria. La unión de factores con la primaria colapsada y desprestigiada junto a camas llenas por pacientes con alta hospitalaria llevan irremediablemente como resultado ir a urgencias a que nos atiendan ya que no nos puede ver el médico de familia o no hay camas para una cirugía pendiente y el ciudadano necesita ser atendido porque no puede esperar por su dolencia. Las camillas con pacientes en pasillos no son la excepción por los picos de invierno, ese mantra ya no cuela, los pasillos se han convertido en la imagen normalizada de los servicios de urgencias canarios. Según la RAE se define colapso como «la destrucción o ruina de un sistema, una institución o una estructura». Desgraciadamente nuestra querida sanidad está por tanto en ruina y en destrucción y debemos reconstruirla, resetearla, rescatarla sin demora.

Es evidente que esta legislatura en materia sanitaria ha estado determinada por la pandemia en Canarias y en el mundo. Se cumplió el tercer aniversario de la pandemia en este mes de marzo pasado y la covid reveló como falso otro mantra de que este país tiene una sanidad robusta y Canarias encima ha quedado entre las más debilitadas. Nos creíamos más fuertes de lo que pensábamos y esta pandemia nos debería haber hecho más humildes y tener más autocrítica, pero eso es ciencia ficción con nuestros gobernantes actuales. Y sino miren la actitud del gobierno de Canarias con los últimos datos publicados sobre las listas de espera sanitaria la semana pasada que destapó el Ministerio de Sanidad, ya que la Consejería de Sanidad los tenía escondidos en un cajón, para no llevarlos al debate parlamentario, esperando se disolviera y así no hacer esa autocrítica. El Ministerio ha dejado claro lo que nos temíamos y es que Canarias tiene los peores resultados sanitarios en lista de espera de los últimos 20 años comparados con el resto de CC AA del país que han tenido la misma pandemia y el mismo virus. La consejería sanidad tuvo que salir a prisa y corriendo a dar explicaciones en medio de la semana santa. Ha sido lamentable. La transparencia de este gobierno ya sabemos cuál es si las cosas no van bien: se bloquean comisiones de investigación como con las mascarillas o se guardan los datos en un cajón. En diciembre de 2022 se ha alcanzado cifra récord de pacientes en lista espera quirúrgica con casi 34.556 pacientes, superando en más 4.000 pacientes al 2021, año de más intensidad de la pandemia que el 2022 y casi 10.000 pacientes más que en diciembre de 2019 año sin pandemia, un 33,5% más de pacientes que desde que Torres es presidente en estos 4 años. Estos datos indican que ya no puede explicarse estas listas de espera por la sobrecarga de la pandemia, sino por una disfunción grave de nuestro sistema sanitario canario. 10.000 pacientes no se pueden justificar solo por la pandemia. Los datos deberían haber mejorado ya en este año de salida de la pandemia, contando además con presupuestos récord en sanidad gracias a los fondos europeos. En lugar de empezar a mejorar en el año del final de la pandemia, las listas de espera empeoran, pero no de forma leve, sino muy grave.

No hemos aprendido nada en esta pandemia. Como sociedad, frente a bulos, demostramos ser un pueblo ordenado, responsable y disciplinado, pero sin embargo el autodenominado 'gobierno de la gente' ha demostrado ser el 'gobierno del autobombo y la supremacía ética'. Los autodenominados 'progresistas' (los demás somos al parecer unos retrógrados) no hacen progresar nuestra sanidad, sino que precisamente la hacen retroceder. Esta no es la sanidad que necesitamos. Es injusto, indigno y vergonzoso. Estamos fracasando como sociedad si no lo arreglamos. Millones de euros gastados en tecnología sanitaria y supuestas contratación de sanitarios, para finalmente ofrecer un pasillo frío a nuestros mayores. La dignidad de nuestros pacientes tirada por los suelos.

El panorama que dibujan los sanitarios es desolador y me remito a las declaraciones que ha hecho esta misma semana el Sindicato de Médicos de Canarias que ha convocado un aviso de huelga para la primera semana de mayo (el Sr Torres se jactaba de que solo había huelgas sanitarias en Madrid). En un comunicado comentan «el hartazgo que tenemos los sanitarios de que el gobierno de Canarias se cuelgue falsas medallas con la sanidad a costa de tenernos saturados y que le venda a la población una sanidad de calidad cuando realmente no se sostiene». Y no solo son los médicos, también han hablado los sindicatos de otras categorías sanitarias C, D y E así como sobre los MIR , que reclaman mejoras laborales además de la reciente manifestación de diferentes colectivos de la sanidad canaria. Demasiadas voces sanitarias para no ser escuchadas.

Ampliar Miguel Ángel Ponce. Efe

El INE deja bien claro cómo está nuestra sanidad y tira por la borda el autobombo del gobierno, dado que Canarias está entre las tres regiones donde más gente ha muerto en 2022, y no solo por covid, sino también por todas las demás causas de mortalidad consecuencia de otras enfermedades como las neoplasias y las propias enfermedades crónicas. Llevamos denunciado meses y meses este dato de exceso mortalidad, pero ni caso. Hemos insistido en que nuestra sanidad es ineficiente porque el modelo sanitario actual ha quedado obsoleto al no adaptarse a las necesidades actuales tras el debilitamiento de nuestra sanidad tras la pandemia haciéndola menos accesible y el rápido envejecimiento de nuestra población que como consecuencia de ellos sufre más enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes o los problemas osteoarticulares que además han dejado de ser controladas rutinariamente en las consultas médicas por el colapso que supuso el covid. Se trataba de adelantarse con planificación y más gestión evitando este colapso crónico que sufrimos, pero ni caso.

La situación del sector de la salud requiere de la acción política decidida para volver a tener un sistema de salud a la altura de las expectativas de la ciudadanía y que necesitamos, ante un futuro incierto especialmente en Canarias, a la cola más que nunca en las listas de espera sanitarias. Los datos de listas de espera del Servicio Canario de Salud a diciembre de 2022 confirma que la Sanidad es uno de los grandes fracasos del Sr. Torres. Hoy hay casi 197.000 canarios que esperan por una operación, una consulta con un especialista o por una prueba diagnóstica. Se nos da como 'excusa' que esto se debe a que se han contratado más profesionales y se ven más consultas y se diagnostican más patologías, pero ¿cómo es posible que esto sea así si Canarias es de las CC AA que más retraso tiene en una cita con el médico de atención primaria? En Navarra solo se tarda 2 días de media en una consulta con el médico de familia mientras que en Canarias se tarda de media 9 días. ¿Cómo es posible entonces que con esos retrasos se diagnostiquen tantas enfermedades y por tanto se suponga que haya más pacientes en lista de espera? ¿O es que de repente todo el mundo está enfermando masivamente? Y a eso le unimos que encima los tiempos de espera para una ecografía o una resonancia magnética son de más de 4 meses y la espera media para una consulta con el médico hospitalario es de otros 4 meses comparado con la Rioja donde se tarda en ver al médico hospitalario un mes, pues apaga la luz y vámonos. Un posible cáncer puede tardar en diagnosticarse entre consulta hospitalaria y prueba complementaria más de 6 meses y eso afecta claramente al pronóstico y por tanto a un posible exceso de mortalidad. Canarias duplica la media nacional exceso mortalidad: 7,89% frente al 3,14%, y pedimos por ello una auditoría que nunca se hizo. ¿Puede haber algo peor en sanidad que un exceso de mortalidad?

Y para rematar Canarias es la CC AA junto con Castilla-La Mancha donde más tiempo de espera por una intervención quirúrgica 157 días, más de 5 meses, cifras récord de la serie histórica. En esta legislatura hemos pasado de 127 días en 2019 a 157 días en 2022. Es decir, los canarios en esta legislatura esperan 1 mes más (30 días) de retraso para operarse. Pero encima esperan para operarse 3 meses más que un madrileño y la lista de espera de más de 6 meses de cirugías aumentó un 28,5%, mientras la Consejería de Sanidad de Canarias dice que la lista de espera de cirugías mejoró la tendencia respecto a 2021. ¿Cómo explicamos esto? Dicen que mejoramos tendencias respecto al 2021 pero ¿empeoramos en los pacientes que tardan más de 6 meses en operarse? No cuela, lo vendan como quieran venderlo, la realidad es que 3 de cada 10 canarios tienen que esperar más 6 meses en una intervención quirúrgica. Además, hay esperas extremas de más de un año como en neurocirugía lo que resulta insultante. Esto claramente no se debe a la pandemia, esto es incompetencia y falta de gestión.

Mas dinero que nunca y peores resultados en sanidad que nunca. A eso le llama gestionar y planificar mal. Vender frente a hacer. Hablar frente a hacer marketing, nada de autocrítica y echar balones fuera diciendo que somos los defensores de la sanidad pública y los demás los malísimos privatizadores. No ayudan debates locales estériles que replican un mero interés político poniéndose banderas como la de la sanidad pública frente a la sanidad privada, cuando además quien se la pone gobierna mayoritariamente en las CC AA del país a día de hoy. Es más fácil hacer una pancarta defiendo la salud pública que construir hospitales y plazas sociosanitarias y sobre todo planificarlos y gestionarlos bien. Menos soflamas y más trabajar y gestionar. La defensa de una sanidad pública es uno de los consensos en los que la sociedad española se mira y se reconoce en su conjunto y eso debe unirnos y no separarnos. La sanidad ocupa una posición esencial dentro del pacto social. Además, el mantenimiento de una cobertura sanitaria universal, gratuita y de calidad es un objetivo lo suficientemente relevante como para no convertir la crisis sanitaria en un mero elemento más de confrontación electoral.

De verdad toca un gran pacto y la participación de los profesionales sanitarios liderando esta transformación y no personas que usen el ministerio como trampolín para candidatos a elecciones autonómicas posteriores. Se debería crear un grupo de expertos sanitarios y científicos consensuado con todos los grupos parlamentarios, orientado a dar respuesta a los problemas actuales que sufre la sanidad en las islas. Entre esas medidas está reforzar y empoderar la atención primaria ( esta semana ha sido precisamente el día de la atención primaria) , dotándola con los recursos humanos y materiales necesarios, mejorando las condiciones laborales de los profesionales sanitarios con OPE bianuales aseguradas después de la OPE extraordinaria a la que afortunadamente la UE nos ha obligado a realizar, así como mejoras retributivas y mucho diálogo tras los numerosos conflictos que hay en sanidad, para evitar más fuga de profesionales de Canarias. Debemos adoptar medidas para acabar con los colapsos en las urgencias hospitalarias actualizando el Pluscan haciendo desaparecer los pasillos, además de realizar un programa de re-abordaje de las listas de espera para que a largo plazo se minimicen revisando y mejorando los sistemas de información de citación. También debemos impulsar medidas de mejora en salud mental creando una Dirección General de adicciones y salud mental específica, así como mejoras en salud pública como enseñanza verdadera tras esta pandemia. Hemos de destacar como medida de gran prioridad desarrollar un tercer plan sociosanitario de Canarias tras los dos planes fallidos previos, efectivo y ágil lo menos burocratizado posible creando una Dirección General de Política Sociosanitaria desde la Consejería de Sanidad que unifique el mapa de camas de agudos. Media estancia, concertadas y residenciales con un cronograma a cumplir con su correspondiente ficha financiera para potenciarlas y crear más camas. A día de hoy Canarias lidera otro récord negativo siendo la peor CCAA en plazas sociosanitarias faltando el doble de las actuales: unas 9000 y es la quinta CCAA que menos inversión hace en residencias. Es una prioridad urgente la construcción de camas residenciales, plazas de centros de día y de atención domiciliaria coordinadas desde sanidad, cabildos y contando si es necesario con empresas del sector sociosanitario cediendo suelo público si fuera necesario si eso agilizara dicha creación de plazas. EL objetivo es construir al menos un 75% de las necesarias en los próximos 4 años sin más demoras.

Para fomentar ese gran pacto hemos presentando un conjunto de 64 medidas en materia sanitaria y sociosanitaria en el Parlamento de Canarias que hemos denominado Plan de Rescate de la Sanidad Canaria seguramente mejorable, pero que puede ser de utilidad como documento base de trabajo y que desde el PP de Canarias llevamos en nuestro programa electoral para las elecciones de mayo de 2023 con la mejor de nuestras intenciones. Además, hemos presentado 20 proposiciones no de ley sanitarias, 42 comparecencias a sanidad y más de 200 preguntas en materia sanitaria en el parlamento de Canarias con la intención de aportar mejoras y reflexiones críticas pero constructivas en esta legislatura histórica en materia sanitaria que no olvidaremos fácilmente y yo aún menos por mi condición de sanitario en activo viviendo esta dura pandemia y estos colapsos en primera línea. Nuestro sistema de Salud arrastra las consecuencias de estos 3 años largos de pandemia en forma de un deterioro que merma cada vez más la calidad y las prestaciones de nuestro sistema sanitario público, sin que parezca que haya mucha urgencia por tratar de reconducir la situación por parte de nuestras autoridades políticas actuales, pero sabemos que tenemos las bases para hacerlo: los profesionales y el compromiso de los canarios que si quiere que se arregle. Necesitamos otra sanidad y debemos RESCATARLA a partir de junio del 2023 con el nuevo gobierno salido de las urnas con nuevos equipos profesionales con experiencia sanitaria y actualizados.