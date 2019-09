Dos apuntes para empezar la semana

Vienen los reyes. Es de agradecer la visita de los monarcas hoy a las zonas afectadas por los incendios que azotaron Gran Canaria el pasado mes de agosto. ¿Pudieron venir antes? Sí, pero no hay olvidar que la agenda real, sobre todo la de don Felipe, estuvo marcada por la incertidumbre de un país sujeto a los caprichos de la ‘no negociación’ entre el presidente en funciones y Unidas Podemos para una investidura que finalmente no se debatirá. Cuentan que esta visita de hoy se enmarca en una gira que llevará a los reyes por zonas afectadas a su vez por otros dramas de este verano, como las lluvias torrenciales en el este y el centro peninsular. Y no es baladí que se unan ambos hechos, pues se encuentran entrelazados por un denominador común: la evidencia, constatada por los expertos, de la crisis climática hace que tanto los incendios como los fenómenos de gota fría tengan efectos más devastadores que en los años precedentes. Negarlo, como hizo Vox en un lamentable episodio en el Senado, es darse de cabezazos contra la realidad. Evidentemente los reyes ni apagan fuegos ni evitan lluvias torrenciales, pero se agradece que la jefatura del Estado demuestre, como diría Ángel Víctor Torres, que es de carne y hueso.