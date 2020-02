Dos apuntes para cerrar la semana

Los días contados de Ciudadanos. La dirección nacional del Partido Popular ha pisado al acelerador para sellar un acuerdo electoral con Ciudadanos. Incluso a costa de soliviantar a algunos de sus barones territoriales, como sucede en el País Vasco. ¿Por qué tanto interés en Génova por quedarse con los restos del hundimiento del partido naranja? Seguramente porque son sabedores de que Vox continúa creciendo en las expectativas de voto y quieren en el PP hacer lo mismo pero por el flanco más centrista. Veremos cómo sale la jugada porque en esto de las alianzas electorales, no siempre uno más uno son dos. No hay más que preguntar a Coalición Canaria y Nueva Canarias, que sacaron escaños pero no por una suma en puridad, sino por el hueco dejado por otros partidos, como fue el caso de Ciudadanos. Lo que sí empieza a estar claro es que el partido naranja se encuentra en fase de liquidación y se agarra al PP como quien lo hace a un trozo de madera tras un naufragio. En Canarias va a ser la mar de divertido ver cómo se diluyen los de Ciudadanos en el PP, con lo que desde algunas tribunas del primer partido dijeron del segundo. Claro que la otra opción en esa lucha por la supervivencia es que Cs se entregue a los brazos de Coalición. Cosa no descartable en algunos casos con presencia parlamentaria. Atentos a la jugada que puede haber sorpresas a medio plazo.