Dos apuntes para cerrar la campaña

Y hoy nos ponemos a reflexionar. Se supone que hoy no hay campaña electoral, y digo que se supone porque es un eufemismo. La jornada de reflexión pudo tener sentido cuando hubo que pasar de la dictadura a la democracia, mayoremente por aquello de que el hábito de acudir a un colegio electoral para decidir libremente quién nos gobernaba era más bien escaso. Hoy día la experiencia acumulada de cuarenta años de democracia hace innecesario este alto en el camino. Pero si lo anterior no fuera suficiente, está la evidencia de que no se puede hablar de una campaña inexistente en este sábado cuando cualquier ciudadano sale a la calle y ve en las farolas los mismos carteles que había ayer pidiendo el voto. Añadamos a esto la evolución de la tecnología: da igual si el periódico impreso de hoy o mañana no lleva publicidad de un partido pidiendo el voto, porque ese mismo lector entra en internet y se puede descargar los vídeos de campaña de los partidos apelando al apoyo ciudadanos. Como sucede con las encuestas, cuya publicación desde el martes pasado es ilegal y que sin embargo han continuado saliendo de manera más o menos camuflada en los soportes digitales. En el inventario no debe faltar una revisión de la ley, de manera que la Junta Electoral no pueda obligar a un medio de comunicación privado a hacer los debates como si fuera uno de naturaleza pública.

El espectáculo del voto a distancia. Lo visto estos días en las oficinas de Correos, con colas para ejercer el derecho al voto a distancia, es impropio de un país moderno. Para empezar, porque refleja una improvisación mayúscula de la que hay que hacer responsable tanto a la Junta Electoral Central como al propio ente público de Correos. Veamos: si se convoca elecciones en tiempo y forma y se detecta que la campaña coincide con la Semana Santa, en la que el personal de Correos tiene derecho a no trabajar en los días fijados en convenio, pues la solución pasa evidentemente por organizar también en tiempo y forma el refuerzo de las plantillas. Esperar al último momento a ver si había muchas o pocas peticiones de voto por correo no es de recibo. Como tampoco lo es que la mecánica para pedir ese voto y para luego depositarlo sea tan compleja. Estamos hablando del mismo país en que Hacienda nos tiene tan controlados -para bien, que conste- que hace por nosotros la declaración de la Renta sin necesidad de pedirla, de manera que no será tan complicado en los tiempos de la digitalización eso de votar a distancia si se desea.