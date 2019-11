«Charlas, seminarios y puestos directivos suelen ser cubiertos por hombres ya sea para hablar de física nuclear, ya de lactancia materna»

Con la etiqueta #DóndeEstánEllas se pretende denunciar esa ausencia femenina. Pero sabemos dónde están: en los empleos en precario; en la pobreza severa, luchando por sus hijas e hijos; o explotadas en redes de prostitución; o inducidas a alquilar sus vientres para sobrevivir; o humilladas por «manadas» que aprovechan la vulnerabilidad de la juventud y un Código Penal hecho por hombres para hombres. Siempre cobrando menos que los hombres por el mismo trabajo mientras se encargan del hogar porque, al parecer, las tareas domésticas se hacen solas.

Ellas (nosotras) cubren la mayor parte de los puestos de trabajo de los centros residenciales, cuidando a nuestros padres y madres o a las personas dependientes, e inflándose a medicamentos para soportar el trabajo.

Ellas (nosotras) están por todas partes, pero silenciadas, como esas dos mujeres que, tras lustros vetadas, han logrado entrar en el club de los Enanos para la bajada en El Hierro, pero con la prohibición de hablar con los medios de comunicación.

Ellas (nosotras) son mujeres inmigrantes que luchan por un futuro mejor o camareras de piso que se desloman por un salario miserable, si es que cobran porque el patrón y supuesto empresario -que mañana se pondrá un lazo lila- puede tener otras prioridades.

Ellas (nosotras) estaremos mañana en las calles, ocupando el espacio público otro año más para gritar que estamos hartas. Basta ya de violencias machistas. Basta ya de tener miedo en las calles, de día o de noche. Basta ya de tener miedo a nuestra pareja o expareja porque crea que le pertenecemos.

Siete mujeres han sido asesinadas este año en Canarias. Siete anhelos frustrados, siete familias destrozadas. 1.027 en España desde 2003. Bien sabemos #DóndeEstánEllas, lo que no sabemos es dónde estábamos el resto de nosotros y nosotras como sociedad cuando nos necesitaban. No solo falla la justicia, que lo hace; o la vigilancia policial. No solo falla la educación. Es un fallo colectivo que solo podemos superar si todas, y especialmente todos, nos implicamos. Ellas (nosotras) tomamos mañana las calles, allí les esperamos.