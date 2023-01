'No se lo digas a papá' Mi punto de vista «El Carnaval 'Studio 54' me transporta a una época de diversión, con locales referentes»

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023, que está a la vuelta de la esquina, tiene como alegoría 'Studio 54', la mítica discoteca neoyorkina que fue el centro de la vida nocturna a finales de los setenta en la ciudad de los rascacielos. La diversión es el principal fundamento de este carnaval sin restricciones y su temática me transporta a una época de locales referentes en los que uno deambulaba a sus anchas a lo largo de la noche con la sonrisa de oreja a oreja.

Debo reconocer que mi espíritu carnavalero actual ya no es el de hace años. Episodios de inseguridad de antaño me fueron alejando, pero en estos días en los que sale a relucir 'Studio 54' me viene a la memoria el recorrido nocturno que hacía con los amigos por la capital grancanaria. 'Diseño', 'No se lo digas a papá', 'Ecu' o 'Uralita' eran alternativas nocturnas y lugares de encuentro donde sabías perfectamente, dependiendo de la hora, quién se encontraba en un lado y quién en otro por si te habías perdido del resto.

Salir del 'No se lo digas a papá' y comer una porción de pizza en el local de enfrente era como reponer fuerzas para continuar la noche. Entre los andamios del 'Diseño' y la música del 'Ecu' pasaban las horas en una época de máxima diversión. Los tiempos han cambiado y ahora las modas son otras. Esos locales referentes de antaño, a los que hay que sumar el 'Área', 'Cupé', 'Utopía' o el 'Toca Toca', entre otros, daban dinamismo nocturno a una ciudad emergente y cosmopolita que en época de carnaval se transformaba en los locales de ocio y en plena calle, ya que los chiringuitos también eran cita obligada para el entretenimiento en buena armonía, con algunos de ellos memorables.

Tras unos años convulsos por la pandemia, hay ganas de fiesta y este carnaval llega como el gran acontecimiento previo a un periodo electoral que nos tendrá entretenidos. Pelucas, complementos, disfraces y maquillaje, con 'Studio 54' de telón de fondo, devolverán la fiesta a la calle en la capital grancanaria. Deseo que esa diversión regrese en estado puro, donde la originalidad y el buen rollo predomine y ese mundo de fantasía provoque risa. Currarse el disfraz, quedar con los amigos e ir con predisposición de fiesta es algo que siempre recordaré de mi etapa carnavalera. Nunca olvidaré aquella experiencia con los compañeros del trabajo disfrazado de 'Los tres de Canarias'. «Sol y mar, verde palmar, Gran Canaria soberana...» sonó con fuerza por Santa Catalina y su entorno.

Madre mía, cómo pasan los años.