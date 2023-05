INMUEBLES DE USO TURíSTICO: LIMITACIONES, VENTAJAS Y ALGUNA SOLUCIÓN

La raíz de la polémica sobre el uso turístico de inmuebles, la residencialización o no de espacios turísticos, la libertad de uso de la propiedad de inmuebles, los intereses económicos de la explotación de inmuebles, etc. es de todos bien conocida: Canarias es un archipiélago muy apetecible para vivir y disfrutar, pero a su vez limitado en espacio, lo que requiere cuidar el territorio y regular los usos del mismo ya que nuestra economía depende en gran parte de uno de ellos: el turístico.

Son muchas las noticias que aparecen en prensa, coloquios, artículos doctrinales al respecto. A ellos me remito. Sin embargo, con el ánimo de aportar alguna posible solución, quizás sea conveniente introducir otro enfoque.

Partimos de la legislación canaria, que ya desde 1995 optó, entre otros, por un principio: para preservar a la vez el territorio y la economía hemos de establecer y delimitar espacios para el turismo intensivo de calidad, porque ello nos aporta la riqueza imprescindible para subsistir y a su vez conserva el resto del espacio.

Por tanto, desde hace décadas:

1) Ha establecido la prohibición de uso como 'vivienda' de las unidades alojativas pertenecientes a un inmueble en el que exista un establecimiento turístico y a su vez consagra el principio de unidad de explotación (un solo explotador por cada complejo turístico, para lograr mejor calidad en el producto).

2) Ha consagrado zonas turísticas determinadas en el territorio de numerosos municipios (mediante los planes urbanísticos, insulares y municipales).

3) Ha prohibido la residencialización de las unidades alojativas que conforman conjuntos urbanísticos con establecimientos turísticos, (pero ha excepcionado determinados casos de uso residencial, los anteriores a 2017, si ya estaba residencializada alguna unidad alojativa se permite que siga con ese uso, flexibilizando el rigor de la prohibición en favor de derechos existentes).

4) Y ha prohibido la existencia de viviendas vacacionales en zonas turísticas.

El sistema -bastante congruente en sí mismo y defensor del territorio y de nuestra principal industria- ha venido funcionando, pero el actual ciclo económico y el uso de las nuevas tecnologías lo han trastocado y tensionado por otros legítimos intereses y así, entre otras consecuencias:

a) Se impugnó parte de la norma que regula la vivienda vacacional y se anuló su prohibición en las zonas turísticas (sólo podían existir en zonas de viviendas residenciales), permitiendo su existencia pese a no ser 'establecimientos turísticos' hoteleros ni extrahoteleros.

b) La aparición de plataformas en Internet permitió la fácil comercialización de unidades alojativas/viviendas vacacionales por particulares, sin necesidad de la estructura comercializadora de explotadores turísticos profesionales y grandes touroperadores, alterando la posición contractual respecto a los titulares del dominio de los inmuebles.

c) El valor de las unidades alojativas subió cuando el turismo mejoró (al tener mejor rentabilidad) y volvió a subir en épocas de crisis o incertidumbre (como ha ocurrido en la época covid). Es un bien muy valioso y estable y por ello mismo, objeto de intereses económicos agresivos.

Por tanto, una posible solución debería tener en cuenta los nuevos condicionantes y podría consistir en mantener los principios (en concreto el de unidad de explotación), introduciendo dos variables:

1) Que el principio de unidad de explotación se reinterprete en los complejos turísticos en los que existan unidades alojativas fuera del establecimiento autorizado, permitiendo que haya coexplotadores dentro del complejo, pero con unidad de gestión (mediante contratos asociativos, estatutos de comunidad de explotación, reglas de convivencia, comunidad de gastos, UTE u otros contratos asociativos que no conlleve un único CIF). Ello permitiría que las «viviendas vacacionales situadas en complejos turísticos» no sean tales, sino verdaderas unidades alojativas que se adhirieran a la explotación turística clásica pero con resultado económico individualizado, participando en los costes de la conservación turística del inmueble, de los estándares de calidad y corresponsabilizándose del buen funcionamiento (con normas de obligado cumplimiento), pero asumiendo cada cual su riesgo empresarial en cuanto a los ingresos y comercialización.

2) Que existiera auténtica transparencia en las relaciones contractuales de los titulares del dominio de cada inmueble con los explotadores turísticos, para que nadie oculte sus intereses particulares o ilegalidades fácticas que están llevando a enconar el conflicto y a problemas de convivencia. Y ahí juega un papel esencial el Registro de la Propiedad. La Disp. Transit. 6º de la Ley 2/2013 de 29 de mayo ya obligaba (so pena de sanción económica en caso de incumplimiento y en el plazo de un año) a la constancia en el Registro de la Propiedad del uso a que se destinan la parcela y el inmueble (ex. Art. 23.2 de la Ley). Y gracias a ello, en el Registro de la Propiedad se inscribe en el historial de cada finca (unidad alojativa) y se informa públicamente la inclusión (o no) de cada entidad registral en zona turística, del uso turístico del inmueble y de su pertenencia (o no) a un conjunto inmobiliario destinado a establecimiento turístico. Pero esa inscripción y su publicidad no es suficiente. La buena interoperabilidad y colaboración de los Registros de la Propiedad con los Patronatos de Turismo Insulares -hasta ahora intensa y fructífera- se debe mejorar aún más, de modo que todos los 'títulos habilitantes' de las empresas explotadoras accedan a la calificación e inscripción en el Registro de la propiedad, al igual que lo podrían ser las reglas de comunidad o de unidad de gestión en la explotación, que apuntábamos antes.

De ese modo quedarían salvaguardados los legítimos intereses de ambos colectivos con transparencia y sujetos a la legalidad, sin necesidad de subterfugios.

Finalmente, una pequeña reflexión respecto a los intereses definidos como «uso residencial de las unidades alojativas». La Ley canaria prohíbe el cambio de uso a las unidades alojativas pero permite -mediante una Disposición Transitoria 7ª- mantener los usos anteriores a 1/01/2017. Así consta en el Registro de la propiedad, de modo que quien haya adquirido lo hace conociendo y aceptando esas limitaciones legales. Y cualquier persona legitimada puede comprobar antes de adquirir cuál es el uso permitido de un inmueble y zona urbanística. Por tanto, si los dueños de unidades alojativas quieren destinarlo a 'vivienda', podrán hacerlo sólo si prueban ese uso antes de esa concreta fecha. Caso contrario, se arriesgan a sanciones, pero desde luego, el Registro de la Propiedad ha cumplido su función social de información y transparencia, evitando asimetrías informativas.

Y es evidente que sigue siendo legítimo que el legislador canario pueda prohibir a los que adquieran con posterioridad un cambio de uso de turístico a residencial. De hecho, es la legislación urbanística (de cualquier comunidad autónoma) la que impone que sólo puedan ser 'viviendas' las edificaciones con determinadas características y situadas en zonas con servicios públicos muy concretos, determinados por los Planes urbanísticos.Y es obvio que estas características para las viviendas no se cumplen en el caso de zonas turísticas ni unidades alojativas (la vivienda exige metros cuadrados mínimos, aparcamientos, servicios públicos, colegios, etc.) porque cuando se diseñó el territorio no se previó que lo fueran. O si se prefiere un argumento por analogía: al igual que se prohíbe destinar a 'vivienda' los locales en zona comercial o las naves en zona industrial, también cabe prohibir uso residencial en zona turística. Es decir, cada zona urbanística sirve para lo que se define y su uso es excluyente.

En conclusión: los aparentemente contradictorios intereses que confluyen en los complejos urbanísticos radiantes en zonas turísticas que pertenecen a diferentes propietarios, podrán cohonestarse de modo beneficioso para todos, yo creo que en breve. Y ello porque nuestras zonas turísticas son tan privilegiadas que a nadie le interesa perjudicarlas(ni perjudicar el valor de sus propiedades, si se prefiere ver de modo más individualista) y porque Instituciones como los Patronatos de Turismo o los Registros de la Propiedad prestaremos el servicio público que el legislador canario nos requiera.