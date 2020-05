Días agrios para buscar la belleza invisible

Me cuentan que en estos días quien más y quien menos ha tenido tiempo de amasar su propio de pan, de revolver cajones y de saldar cuentas con series, libros y películas. No es mi caso.

A excepción del amanecer, reservado ahora para que mis piernas exploren la ciudad invisible de los Riscos de la ciudad, estoy centrada en la cobertura informativa del coronavirus en Canarias desde la mañana a la noche, cuando se divulgan los últimos datos de la evolución diaria de la epidemia. Solo reservo unos minutos de oro al día para compartirlos con familiares y amigos, con quienes mantengo una comunicación a la vieja usanza, con toma y daca, bidireccional, íntima y cotidiana. Las redes sociales y la comunicación unilateral apenas caben en mi vida. Solo mis redes afectivas. No me detengo en cualquier mensaje lanzado al aire. Me he vuelto selectiva.

Desde el inicio del confinamiento, mi mundo se limita a incidencias acumuladas, altas epidemiológicas, test de anticuerpos, casos activos, positivos y seroprevalencia. Son mi pan de cada día y creo que, a pesar de que no tengo tiempo para la reflexión, todo lo relacionado con el virus está modulando mi visión del mundo. Me fastidia tener que darle la razón a Wittgenstein, ya saben, el que circunscribió el pensamiento a las posibilidades del lenguaje y luego se retractó.