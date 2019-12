Día de Reyes y los más pequeños

Se acerca el día que, desde Oriente, recibimos la visita de los 3 Reyes Magos. Época que muchos vivimos desde la ilusión, el entusiasmo y la emoción, pero quienes indiscutiblemente disfrutan de esta época del año, son los niños. Niños que desde la inocencia y la ilusión, se convencen de haber visto sombras, de haber escuchado pasos, el ruido de papel de regalo, o haber notado la presencia de los tres reyes magos en algún momento del día, y por supuesto, la presencia de sus camellos cargados de regalos para todos. ¡Que maravilla!

Leche o agua al pie del árbol para los sedientos camellos. Galletas, e incluso, una copita de vino para los reyes. Un momento perfecto para que los más pequeños entrenen la empatía y hacerles entender que se trata de mucho trabajo el que, los tres reyes magos, tienen que realizar esa noche. Debemos, ayudar en la medida de nuestras posibilidades para que repongan fuerzas y así puedan llegar en hora a todas las casas del mundo.

En consulta muchos padres me preguntan si quizás se han quedado cortos o por el contrario, se han sobrepasado respecto a los regalos que los Reyes Magos han dejado en cada casa. Muchos me preguntan si es cierto que haberles dejado tanto es contraproducente.

Es cierto que si dejas una barbaridad de regalos, el niño no va a saber ni por dónde empezar y siempre, va a prestar atención al regalo más deseado. Es normal. ¿Pero a quien no le gusta ver caprichitos expuestos en el salón? No nos engañemos. A los adultos también nos gusta. Pero por otro lado, también es cierto que en muchas ocasiones los regalos de navidad llegan a las navidades del siguiente año sin estrenar. ¡Eso sí es una pena y un delito moral!, pero porque quizás como padres, con la intención de ilusionarlos a tope con la llegada de los reyes, cometemos el error de comprar hasta lo que el niño no pide (por lo que no le interesa) y lógicamente se acaba llenando de polvo en la estantería por la falta de uso. Un niño tampoco pide tanto, somos los padres los que llenamos el salón.

Una preocupación muy habitual de los padres es que los niños no aprendan a apreciar las cosas y se conviertan en niños caprichosos, desagradecidos e inconformistas si los reyes se exceden algo en los regalos. Esto es totalmente erróneo.

Cada uno regala lo que quiera o pueda. Lo que debemos tener claro, es que a un niño no se le educa solo el 6 de enero. Se educa durante todo el año. De nada sirve regalarle tan solo 2 regalos en navidad si durante el resto del año le premiamos por cualquier cosa y no le enseñamos a ganarse los premios, a cuidarlos, a compartirlos y sobre todo, enseñarles que no se trata de tener “todo” y “ya”. Importante trabajar paciencia y el esfuerzo para conseguir caprichos. Pero no solo en navidad, sino durante todo el año.

La educación es algo constante y persistente, no solo de un día. Porque un día le des a tu hijo algún capricho de más, no se va a malcriar. Si lo haces como hábito, por supuesto que lo conseguirás. Otra cosa es el hecho de que regalar por regalar tampoco tiene sentido y es un gasto de dinero innecesario.

Hay quienes dicen que la magia de la navidad no solo es recibir regalos, sino mucho más. A estas personas les doy toda la razón del mundo. La navidad es una época del año donde convertimos un mes más del calendario, en un mes lleno de emociones, un mes con mayor sensibilidad, más generosidad, etc, pero no podemos pretender que niños menores de 8 o 9 años tengan la misma visión. Es totalmente normal que ellos estén más pendiente de que la noche del 5 de Enero, por la ventana de su casa entren los tres reyes magos sobre unos camellos con sus regalos. Poco a poco, los niños irán absorbiendo el significado que queramos transmitirle como padres sobre la navidad, pero no nos olvidemos que son niños y le exijamos una madurez que no corresponde con su edad.