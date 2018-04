Después del máster

Otra cosa será la marea del caso Cifuentes. Desde que dimita o prospere la moción de censura se diluirá en la actualidad el tema. Eso sí, alguien pasado el tiempo lo recordará. Sobre todo, cuando venga la campaña electoral. Pero poco más. Sin embargo, la papeleta la tiene la universidad. Los potenciales alumnos del próximo curso podrán aún elegir otro destino. Pero el problema está, insisto, en los que estuvieron o están ahora dentro. ¿Cómo enmendar y soportar semejante injusticia?

En las grandes universidades anglosajonas si no cumples con lo que se espera de ti, te entregan una carta donde muy elegantemente te invitan a que te vayas. Y lo de plagiar ni se imagina. Aquí en España, cuando comienzas tus estudios superiores te fijas en el número de alumnos que componen el grupo y cómo justo en el primer año hay una criba protagonizada por los que suspenden, desisten o tenían otras expectativas. A Cifuentes esto le era igual. Iba por libre. Tanto que todavía no sabemos si ostenta el máster de marras. Pero el mar de fondo se sitúa en el ámbito universitario donde la excelencia que se le presume no está tan preservada como la opinión pública creía. Y eso atañe tanto a la expedición de los títulos como al profesorado y a los alumnos. Un mundo aparte, con sus luces y sombras diferenciadas. Que en ocasiones como esta es cuando la sociedad se percata de que queda mucho por hacer. El problema está cuando son los propios políticos los que degradan el espacio universitario. Si fallan los responsables, ¿qué queda por hacer?