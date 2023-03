La desafortunada UD

La sentencia que condena a un jugador de la UD Las Palmas por un delito de violencia machista no es un tema menor y, mucho menos, un asunto «del ámbito de su vida privada» como ha pretendido zanjarlo el muy desafortunado comunicado oficial del club Una agresión machista es un hecho socialmente relevante, con independencia de que esta se realice en un concurrido parque público o en la intimidad del hogar.

El asunto es aún más importante en cuanto las distintas violencias machistas suponen un grave problema social (un problema de Estado), como lo muestra el número de mujeres asesinadas cada año o las cada vez más frecuentes agresiones sexuales a niñas y adolescentes. La UD Las Palmas tenía la oportunidad de haber sido ejemplar, para enviar un mensaje claro a la sociedad de tolerancia cero con los maltratadores. Pero, lamentablemente, ha optado por pasar de puntillas sobre la cuestión «para evitar que la sociedad pierda a personas que pueden ser útiles», según señala el comunicado.

Lo que nos dice el club deportivo es que, en este caso, no se puede ser demasiado contundente en la medida disciplinaria porque el condenado apunta maneras dentro del terreno de juego. Tal vez si fuera un suplente habitual se habría producido la expulsión del club.

Cierto es que, hace ya mucho tiempo que un equipo de fútbol no puede aspirar a representar una sociedad tan compleja como la de Gran Canaria. Muchos y muchas somos indiferentes a lo bien o mal que le vaya al club y eso no nos hace menos pueblo grancanario. Faltaría más. Pero no hacía falta profundizar en este divorcio social mostrándole a las mujeres de la isla que, frente a un buen regate, su integridad física y moral carece de la suficiente relevancia para el «equipo representativo». ¿Representativo de los hombres violentos?