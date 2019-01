Abundan los pronósticos que alertan sobre una desaceleración económica a escala internacional que irrumpiría en 2019. Esto relativo a aventurar escenarios, no es la primera vez que induce a error. La economía no es una ciencia, ya John Maynard Keynes hablaba del espíritu animal que domina el comportamiento humano a cuenta por ejemplo del consumo. ¿Quién predijo la Gran Recesión de 2008? No pudo ser entonces por parte de los economistas como tampoco ocurrió antes con la caída del Muro de Berlín en 1989 donde lo mismo le sucedió a los politólogos del momento; y eso que la Guerra Fría ofrecía parámetros mucho más estables (las ansiadas certezas) que la geopolítica actual.

Durante la campaña electoral de los comicios generales de 2008, se produjo el debate en televisión entre los dos economistas estrella del PSOE y PP: Pedro Solbes y Manuel Pizarro. Lo ganó Solbes y el fichaje de Mariano Rajoy no pudo con el envite. Pero Pizarro sí ahondó en la idea de crisis y de caída de la economía española. Solbes lo negaba aunque, al final, la realidad se impuso. Aún no se había desplomado Lehman Brothers y el bipartidismo estaba en su esplendor electoral: en aquella cita con las urnas socialistas y populares acumularon conjuntamente más del 80% de los votos. Pizarro no se apoyó tanto en las cuestiones de la esfera internacional sino que supo intuir lo que suponía el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Es verdad que nadie pensó que sería tan abrupto y algunos en La Moncloa incluso pensaban que podía modularse. Era famoso el optimismo antropológico de José Luis Rodríguez Zapatero que le llevaba a rechazar la recesión. Pero esa situación sobrevenida, de algún modo, sí se oteaba. De hecho, el que fuera secretario general de CC OO, José María Fidalgo, compartía la preocupación que iba a tener en el mercado laboral.

Eso sí, tanto con crecimiento o con desaceleración, la creación de puestos de trabajo con el modelo actual solo incidirá en la era de la precariedad que ha venido para quedarse y que a la par conlleva la desafección pública y el descrédito político. La democracia sin un umbral razonable de clases medias no se sostiene. Y eso implica servicios públicos (el Producto Interior Bruto no mide el bienestar de una sociedad por sí solo) y garantía de unas expectativas intergeneracionales que se han roto. En 2008 quebró el contrato social surgido en la Europa de posguerra. Y en la década previa a la Gran Recesión, ya sin el fantasma soviético, solo se alargó de manera falsa amén del elevado endeudamiento del sector privado (familias y empresas) que casó con una etapa del Banco Central Europeo de proliferación del crédito fácil que interesaba a Alemania. Y aquí anida, en buena medida, el relato que ahora se torna en el desmoronamiento del orden conocido en el Viejo Continente. Si en 2019 se confirma la desaceleración, recrudecerá la deriva política.