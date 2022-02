En el día uno de esta guerra que libran Rusia y Ucrania, lo único claro es la derrota de Europa. El flanco occidental del continente, ese que presumía de espacio único, abanderado de las libertades y defensor de sus aliados, fracasa estrepitosamente. Lo hace porque vio venir lo que iba a ocurrir y no supo frenarlo y lo hace porque, en el minuto uno del conflicto, reacciona como pollo sin cabeza. Para ser más exactos, como muchos pollos descabezados.

Vayamos por partes: Europa vive una crisis de identidad que se prolonga varios años y que es el contexto en el que se cuece esta derrota. Por un parte, creció demasiado deprisa hacia el Este. Tras la caída de la Unión Soviética, en Bruselas se dieron prisa para acoger a los países del antiguo Telón del Este, ya fuera como reacción humanitaria o para reforzarse de cara a una Rusia entonces herida en su orgullo pero con capacidad de resiliencia. El resultado de aquel error estratégico lo hemos visto en los últimos años, con unos países comunitarios 'sobrevenidos' donde los gobiernos se han decantado progresivamente por un nacionalismo a ultranza que choca con el propio concepto de unidad europea. Para citar lo último, ahí tenemos a Polonia, expuesta a perder fondos comunitarios porque su arquitectura jurídica y legal choca abiertamente con los conceptos de derechos fundamentales y libertades que defiende la vieja Europa. Digo vieja porque está confirmando, su nula capacidad de reacción, que lo de Viejo Continente le viene como anillo al dedo... desgraciadamente.

Otra de las claves de la derrota Europa es la incapacidad de articular una política de seguridad y defensa común. Por más que se intenta, no sale adelante. Y no es fácil, porque está la OTAN por medio y hay países de gran peso, como Francia y Alemania, que no renuncian a tener sus propias políticas internacionales y militares.

Y el tercer gran ingrediente que deriva en este fracaso comunitario es la falta de liderazgos en la UE. El dibujo es descorazonador: Francia tiene a Macron en la antesala de elecciones y acaba de dar un paso significativo en Mali, de donde se retira cansado de exponerse y no lograr imponer orden en el Sahel; en Alemania está recién estrenado un Gobierno de coalición que se 'desayuna' con este conflicto; los británicos están fuera del club comunitario... y para rizar el rizo, Estados Unidos viene de hacer en Afganistán algo similar a lo de los franceses en África.

Con todas esas piezas del puzle, creo que Putin tenía claro que lo de ayer le iba a salir relativamente gratis.