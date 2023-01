Dependencia, de la quimera a los hechos Tribuna libre Y es que no todos los políticos son iguales, ni todas las políticas son iguales. Para no torcernos de este camino, va a ser clave no cambiar de conductores, que vuelvan a dar un volantazo o a pisar el freno, como lo han hecho durante 26 largos años

Póngase en la piel de una mujer con dependencia. Su familia y usted llevan más de una década pagando una plaza residencial de su bolsillo, pese a que solicitó su derecho desde hace ya 12 años. Un día pasa detrás de otro y, con ellos, las dificultades, las noches en vela, el dolor, la angustia, el olvido. Fuera hay mucho ruido. Demasiado. Ya ni lo escucha. Bastante tiene con lo suyo.

Ahora imagine que, por fin, se reconoce su derecho. Que, por fin, llega aquello que le pertenece, y que se le abonan retroactivamente los atrasos que se le deben, para darle un respiro a usted y a sus seres queridos.

Quizá piense que llega tarde. Y así es. Esto no puede volver a suceder. No podemos permitir que nuestras personas con dependencia regresen al vagón de cola de las políticas sociales. Tienen que ser lo que son ahora para este Gobierno de progreso: una prioridad absoluta.

Como se suele decir, «la política es el arte de hacer real lo que es posible», pero cuando hablábamos de la Dependencia en nuestra tierra parecía más bien que se trataba de hacer real lo imposible.

Arreglar la Dependencia en Canarias, reconocer el derecho a nuestras personas con dependencia, era como hablar de construir un puente que uniera las 8 islas: toda una quimera.

Pero lo hemos hecho, los datos son incontestables. Hemos podido darle un golpe de timón a la situación, y sin recetas milagrosas: con trabajo, recursos, medios, manos, y teniendo como objetivo hacer justicia y poner en la vanguardia las políticas sociales, aquellas que fueron maltratadas en el pasado y que son un pilar básico del Estado de Bienestar.

La senda es la correcta. Más prestaciones que nunca, expedientes que combinan las ayudas económicas con las de servicio, enfoque hacia los cuidados en el entorno de la persona, o la reconstrucción del plan de infraestructuras sociosanitarias que no existía.

Pero el camino es aún largo, esto no ha terminado, ni mucho menos. Queda mucho por recorrer para alcanzar nuestro objetivo: acabar con la lista de espera a finales de 2023 o principios de 2024. De haber continuado el servicio como estaba cuando llegamos, este objetivo se hubiera aplazado seis décadas. De 60 años a uno. Quién lo hubiera dicho.

Y es que no todos los políticos son iguales, ni todas las políticas son iguales. Para no torcernos de este camino, va a ser clave no cambiar de conductores, que vuelvan a dar un volantazo o a pisar el freno, como lo han hecho durante 26 largos años. O que llamen 'paguita' a una prestación económica, cuando es un derecho reconocido por la Ley, y cuando ellos, simplemente, no la abonaban a los beneficiarios.

Solo con políticas progresistas es posible continuar mejorando la Dependencia en Canarias. Porque hablar de políticas progresistas es esto: mejorar hasta la excelencia la gestión pública, garantizar derechos, hacer justicia. En definitiva, construir futuro. Pasar del ruido a la calma, pasar de la quimera a los hechos.