Defender la vida

Amigos-as, todos bien sabemos que la vida es el regalo más grande que tenemos y que por ella hacemos siempre lo mejor que podemos. Recordemos que nuestro obispo, D. José Mazuelos, presidente de la Subcomisión Episcopal Familia y Defensa de la Vida, ha criticado la reciente decisión del Tribunal Constitucionsl que avala la ley del aborto de Zapatero diciendo que «es triste ver cómo un Tribunal Constitucional se ha apañado para avalar una ley injusta, ideológica y contra la ciencia que le quita la dignidad y la vida a ciertos seres humanos por su edad».

Sí, algunos saben que nuestro obispo, antes de ser sacerdote, estudió Medicina y él mismo ha querido recordar al TC que «cuando se pone en duda si ciertas vidas humanas tienen más dignidad o no, a lo largo de la historia, siempre han terminado pidiendo perdón. Mi consuelo es saber que ellos también terminarán pidiendo perdón por esta barbaridad del 'derecho' al aborto».

Sepamos que D. José Mazuelos siempre se ha caracterizado por su claridad y por ser un firme defensor de la vida subrayando que «es triste ver que el Tribunal Constitucional y los políticos se dediquen a imponer el darwinismo social al servicio del neocapitalismo salvaje y no buscando el bien común».

Amigos lectores-as, recordemos bien que nosotros, como cristianos sólo podemos ser voz de los sin voz, haciendo resonar el grito silencioso de tantas vidas humanas que claman desde el seno de sus madres, pidiendo justicia para que se respete su derecho a vivir. Esto no significa en ningún sentido abandonar a las mujeres que tienen problemas para seguir adelante con su embarazo sino que, al contrario, queremos estar a su lado, acogiéndolas y ofreciéndoles una ayuda integral», reza la nota de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.

Sí, aun recuerdo que haciendo estudios en Bruselas con el compañero sacerdote Domingo Reyes me fui un día a oír una conferencia sobre la vida donde oí que una mujer afirmaba asÍ: «Sepan que la criatura que está en mi seno es mía, y que yo puedo hacer con ella lo que yo quiera...» Sí, ante aquella afirmación le dije: «Señora, le digo que siento pena que su misma madre no pensara lo mismo que Ud. para no tener yo que oir hoy su afirmación. Y no olvide nunca que toda criatura en el seno de su madre siempre es vida, y que cueste lo que cueste hay que defenderla porque ella es sagrada».