De La Oliva a Tenerife

La política canaria se ha convertido en un campo minado con potenciales efectos colaterales. No es que se haya consolidado la realidad del multipartidismo, que también, sino que la crisis actual parece señalar un horizonte de vaivenes mutuos donde una pieza afecta a la otra en este particular ajedrez.

En el municipio de La Oliva los firmantes de la moción de censura, paralizada hasta ahora por el coronavirus, PSOE, PPM y En Marcha han presentado un escrito para que se acelere su tramitación. El runrún de inestabilidad en Santa Cruz de Tenerife donde podría caer Patricia Hernández puede agravarse si coincide en el tiempo con el destronamiento de Asamblea Majorera en el último baluarte que le queda. La incertidumbre santacrucera tras la dimisión del edil de Ciudadanos aún no se sabe cómo se resolverá (los días pares parece que habrá moción de censura y los impares que no pasará nada) pero puede detonar si concuerda en el calendario con el desarme político que Blas Acosta ha preparado contra Mario Cabrera. En CC de Tenerife observarán el desagravio contra Cabrera y los suyos como un estímulo para darle la vuelta al consistorio de la capital tinerfeña. Además, a nadie se le escapa que CC necesita a toda costa recuperar poder a modo de oxígeno para la organización.

Por supuesto, Acosta no contaba con que el golpe de mano en La Oliva pudiese casar con lo que está soterradamente hablándose en Tenerife. Acosta se limitó a adelantarse a Cabrera que, por su parte, no acabó de aprovechar la oportunidad de recuperar el Cabildo con una moción de censura que no terminó por poner negro sobre blanco. Y como la mejor defensa es un buen ataque, Acosta tiene en La Oliva el experimento del desaliento para Cabrera. A lo que hay que añadir el agravante, a efectos del archipiélago, de que aquí también saldrá perjudicada Nueva Canarias pues gobierna en el consistorio del norte de la isla.

El azar ha querido, por tanto, que los plazos en La Oliva conecten con el torbellino político tinerfeño. La pérdida de La Oliva será, incluso simbólicamente, un duro revés para Asamblea Majorera. Que Cabrera organice un contrataque en el cabildo estará por ver. Una acción que requiere de un arrojo que sepa aprovechar el momento propicio; hace poco lo tuvo en bandeja y, sin embargo, el titubeo acabó por imperar.