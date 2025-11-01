Una hora menos tanto en Canarias como en Londres

London. Londres. Londinium. Asentamiento humano sin parangón, ayer y hoy, desde que los romanos la fundaran con esa denominación en latín hace más de dos ... mil años. Sin duda, una de las capitales por excelencia de este dislocado planeta Tierra. También, como no, en lo que al motor económico del turismo se refiere.

Un motor londinense a punto de inminente potente ignición con motivo de una nueva edición de la World Travel Market, probablemente (en similitud publicitaria cervecera) la mejor feria turística del mundo. Y que se suele celebrarse en la primera semana de noviembre y en hora canaria, justo tras el homenaje cada vez más americanizado a nuestros difuntos. Antes, finaos. Ahora, Halloween. De 'all hallows' eve' ('víspera de todos los santos', en su traducción al español).

Una WTM 2025 que en esta ocasión lleva por lema 'El turismo empodera al mundo. ¿Cómo proyectas tu empoderamiento turístico?'. Un empoderamiento que, durante dicha feria y en el caso de nuestras Islas Canarias, volverá a manifestarse en formato de espacio diferenciado de trabajo exhaustivo y riguroso en el que los principales representantes institucionales, empresariales y sociales tanto de nuestra tierra como del principal concierto turístico internacional volverán a sentar las bases contractuales para, a posteriori, volver a trasladar, recibir y acoger a esos miles de visitantes ávidos, cada año, de venir a Canarias.

Visitantes o turistas británicos que –siendo exagerado- empezaron a mirar hacia Canarias desde la época de aquella Londinium, luego desde la de Shaskepeare. Un turismo británico que, en esa locomotora socioeconómica del turismo de Canarias, siempre viaja en el vagón de cabeza, tal es la importancia –en volúmenes de toda índole- que supone para nuestras islas el turismo británico.

Un turismo británico que, sin ir más lejos el pasado año 2024, estuvo representando por esos más de 6 millones de visitantes procedentes del Reino Unido que eligieron nuestras islas para disfrutar de un más que merecido descanso. Suponiendo dicho turismo prácticamente el 40% de todo el turismo internacional que recibimos cada año, a una sideral distancia de la segunda nacionalidad en la 'clasificación', la alemana, con un peso de aproximadamente un 18% y una cifra que se aproxima a los 3 millones de turistas.

Debiendo quizás entonces (para tratar de entender de forma algo más 'gráfica'la relevancia del turismo británico para Canarias), observar la circunstancia relativa a que, desde el año 2010 hasta 2024 (incluyendo los años de pandemia) han venido a nuestras islas más de 60 millones de turistas británicos. Que poco más o menos es como interpretar mundanamente que toda la población de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte hubiera venido al menos una vez en estos últimos quince años a las islas. Con un dato técnico y estadístico –este sí, real- correspondiente a que el visitante británico es muy fiel a Canarias, e incluso un 30% de esos 60 millones nos visita diez veces a lo largo de su vida.

Aunque por otra parte, no debemos desviarnos –creo coincidimos todos- respecto a la coherente hoja de ruta definida al inicio de la actual legislatura autonómica desde la Consejería de Turismo y Empleo que lidera, junto a un magnífico equipo de profesionales, Jessica de León: no se trata de presumir ni de pelear por la 'cantidad', sino por la calidad.

Una calidad en términos de sostenibilidad social, medioambiental y económica que aporte los mejores réditos y oportunidades posibles a toda la sociedad canaria. En términos de oportunidades de empleabilidad- directa e indirecta-; de formación; de consolidación de esa vasta oferta turística adicional al sol y playa (turismo activo, de congresos, cultural, gastronómico, etnográfico, de campings y acampadas, científico, …). Siempre en la priorización de nuestro nuevo paradigma: la población de las islas en torno a la cual deben pivotar las mejores, y más eficientes y eficaces, decisiones, legislaciones, normativas y regulaciones turísticas. El turismo por y para los canarios y canarias.

Una nueva vuelta a Londres –una hora más en la península-, en esta nueva edición de la WTM que reitero lleva este año por lema ese anteriormente referido 'El turismo empodera al mundo'. Y durante la cual, como también ha avanzado la consejera en comisión parlamentaria, Canarias lleva entre sus objetivos a la capital de nuestro principal emisor de turistas, el seguir reforzando la posición competitiva de Canarias en dicho mercado, máxime en una época del año en que los destinos competidores (¡y hasta una parte del aeropuerto de Mallorca!) cierra por la embestida climática invernal.

También con el propósito de potenciar precisamente los segmentos de naturaleza, deporte y turismo activo, dado el valor añadido que aportan a nuestro destino, así como además por su actual capacidad generadora de prácticamente 5.000 puestos de trabajos directos vinculados, a su vez, con nuestros entornos rurales, de medianías y cumbres, de áreas e instalaciones deportivas, etc. Con lo que ello supone para nuestra cadena de valor turística, social, medioambiental y económica, y su contribución a la redistribución de la facturación turística. Siendo Canarias la comunidad autónoma con mayor número de empresas en toda España, unas 1.200, dedicadas a este también tipo transcendental de turismo.

De igual forma, acudiendo a Londres para refrendar el compromiso climático de Canarias y seguir alineando la regeneración sostenible de nuestro destino conforme a la carta del turismo sostenible Lanzarote+30, ahora que precisamente se han cumplido 30 años desde la firma de la carta de desarrollo sostenible que aconteció en la isla de los volcanes, reeditando dicho compromiso institucionalmente en esta nueva WTM.

Y, por supuesto, también en Londres, dando soporte institucional una vez más a todo nuestro sector turístico canario bajo el paraguas de Turismo de Islas Canarias, reiterando la seriedad y rigurosidad profesional que se viene aportando desde hace años a nuestro principal espacio de trabajo turístico, no sólo en Londres, sino en cualquier otro certamen.

Todo ello y más porque en verdad que, si el turismo empodera al mundo, nuestro empoderamiento turístico canario lleva ya años más que sólidamente acreditado, incluso en estos actuales tiempos en que es el propio Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Turismo y Empleo, y conforme a los preceptos constitucionales y las competencias autonómicas que le confieren la exclusividad, junto a cabildos y ayuntamientos, de la gestión de nuestro turismo, sigue trabajando exhaustivamente en la mejora continua de esa su locomotora turística.

Un Londres al que quizás, algún día, acudamos para negociar con las autoridades británicas la devolución a Canarias, y más concretamente a El Hierro, del meridiano 0 universal referenciado en la Punta de Orchilla hasta 1884, año en que 'se lo llevaron a Greenwich'. La hora seguiría siendo la misma para Londres y Canarias. Pero no para Sánchez (en términos presidenciales), tan preocupado que está él ahora con el cambio horario.