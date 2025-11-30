Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 30 de noviembre de 2025
Tribuna libre

Anatomía de otro instante

Casi cincuenta años después, de nuevo España sin duda se encuentra inmersa en un muy delicado instante. Afortunadamente no por motivo de réplica de aquellos infaustos tambores de 1981

David Morales

David Morales

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 30 de noviembre 2025, 05:00

Comenta

Tras su estreno televiso hace escasas semanas, está en boca de muchos la exitosa adaptación filmográfica de la también conocida novela 'Anatomía de un instante', ... publicada en 2009 por el escritor extremeño Javier Cercas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  2. 2 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal
  3. 3 Quién es quién en Canarias 2025
  4. 4 «Hace cinco años que sé que mi padre mató a mi madre y aún no puedo enterrarla»
  5. 5 La balear Sampol irrumpe con fueza y construirá centrales eléctricas en Gran Canaria y Tenerife
  6. 6 Los autónomos salen a la calle: «No tenemos ni el lujo de ponernos enfermos»
  7. 7 El carnicero Ruymán, el hombre acusado de asesinar a martillazos a su suegra será juzgado este miércoles
  8. 8 El juzgado aplaza el desahucio de la familia numerosa de Ingenio hasta el 5 de febrero
  9. 9

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  10. 10 Emergencias limita la alerta por contaminación marina a Telde

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Anatomía de otro instante

Anatomía de otro instante