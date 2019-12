Curiosa la gota que colmó el vaso

El domingo, aún con la sonrisa pintada en la cara por la remontada que la UD acababa de obrar en Elche, empecé a ver como Twitter echaba fuego. Y no, no era porque Las Palmas hubiese levantado dos goles en contra fuera de casa por primera vez en sus 70 años de vida. Que injusto, pensé. Que el Albacete no quisiese saltar al campo en la segunda parte por los gritos que los Bukaneros estaban dedicándole a Zozulya en Vallecas dejaba la gesta del representativo en un segundo plano. Y al final allí también se hizo historia, el árbitro decretó la suspensión del partido en un hecho inédito en España.