Cuestión de suerte

La covid-19 es un virus caprichoso. Arrasa en algunos lugares, pasa de puntillas por otros y hay incluso a donde aún no ha llegado.

Son varias las teorías que explican una evolución tan desigual y vinculadas en su mayoría a la gestión de la crisis sanitaria pero, sin duda, hay una a tener en cuenta y que se escapa a nuestro control: el factor suerte. De otra forma es imposible entender el elevado número de casos en regiones como Castilla-La Mancha o Castilla y León y el más contenido de regiones como Canarias, Baleares o Galicia.

En esta ocasión en Canarias hemos tenido suerte y el virus ha sido menos virulento. Esto nos ha llevado a confiarnos de alguna manera y a relajarnos a la hora de llevar a cabo la desescalada y retomar nuestra vida anterior en la «nueva normalidad». El que el número de fallecidos en las islas sea inferior al resto de regiones y muchos no hayamos vista de cerca la peor cara de este virus (el fallecimiento de alguien próximo y querido y no poder despedirnos siquiera de él ni poder acompañarlo en su marcha) nos lleva a ver al coronavirus como algo lejano. Pero ojo, la suerte puede cambiar y si esto sucediera -porque el bicho sigue ahí fuera esperando para seguir contagiando- se lo estamos poniendo realmente fácil para lograr. sus objetivos y propagarse rápidamente.

Lo vi claro el pasado fin de semana después de haber ido a pasar el día a Agaete. En el pueblo, que estaba abarrotado de gente, casi nadie llevaba mascarilla y tampoco se guardaba la distancia de seguridad.

A la hora de comer, las colas en las puertas de los restaurantes eran bestiales -algunos con mascarillas otros sin ella- y en algunos de ellos apenas unos centímetros separaban a unos de otros.

La cosa era sorprendente pero lo que más me llamó la atención es que había algunos camareros sin mascarilla y en la cocina del restaurante en el que comí ningún cocinero la llevara. El gel hidroalcohólico estaba en una esquina del comedor medio escondido y en los baños no había rastro de él ni mucho menos había una limpieza extra, tal y como es obligatorio. Y me consta que no es un caso aislado.

Sería conveniente hacer un buena batida para hacer cumplir con los protocolos y que esas escenas no se den. Se trata de reducir el riesgo de contagio de un virus que sigue activo y por otro lado, si vamos a empezar a recibir turistas no creo que sea la imagen adecuada.