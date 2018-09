Cuerpo a tierra

No es lo mismo adelantar las elecciones porque te conviene el momento e intentar aprovechar una especie de ola electoral que convocar la cita con las urnas antes de tiempo porque no te queda otra (léase debilidad parlamentaria). Puede o no haber comicios generales en 2018, veo más probable la tesis de 2019, pero si sucede será porque el actual escenario de 84 diputado no da para más. Se acabó esa primavera del poder en el que aún podías especular con un calendario más próximo pensando que jugará a tu favor. Por el contrario, se ha abierto el conflicto a bayoneta calada en el que los socios ya miran más por sí mismos que por afianzar a un Gobierno. El efecto de la moción de censura no es indefinido, o lo aprovechas en el instante o nada.

Dentro de poco hará un año en el que el rey salió en un discurso en televisión para bendecir la aplicación del artículo 155 de la Constitución ante el desafió soberanista. Quiso ahí el monarca tener su experiencia televisiva legitimadora al igual que su padre con el 23F. No es lo mismo. Y todavía hay quienes creen que Felipe VI se equivocó. Pero conviene subrayar que si el rey hizo eso fue por la inacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy, el sentirse el sistema desbordado por los acontecimientos y la ausencia de agilidad y reflejos de los llamados partidos constitucionalistas. Esas formaciones están hoy por hoy a matarse y mientras tanto el conflicto de Cataluña sigue latente. Dentro de poco habrá sentencias lo que complicará más la salida negociadora propia de la política. Es lo que tiene judicializar, que luego enquista todavía más las problemáticas.