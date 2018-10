Cuatro gotas, otro desastre

Este fin de semana volvió a llover en buena parte de Gran Canaria. Con cierta intensidad, sí, pero escasa duración. Nada del otro mundo. Sin embargo, bastó para colapsar los principales puntos neurálgicos de la isla, formar atascos, ver contenedores de basura rodar por las calles y que las carreteras se convirtieran en trampas mortales. Este es un problema que cada año sale a la luz por esta época, pero que no se le da la importancia que requiere. La poca preparación del archipiélago para soportar las inclemencias del tiempo es alarmante. Con los sucesos recientes ocurridos en Mallorca, ayuntamientos, Cabildo y Gobierno deberían ponerse manos a la obra para solucionar un problema que lleva dejando en evidencia a nuestras infraestructuras desde hace ya demasiado.

Es inadmisible que cada vez que caen cuatro gotas se arme el desastre. Mucho presumir del buen clima que nos acompaña todo el año, pero nadie asume la crítica hacia la incapacidad de hacer frente a los rigores meteorológicos. Las alcantarillas rebosadas, el asfalto inundado, los coches en charcos de 30 centímetros... Muy poco se necesita para el caos. Hace apenas tres años, la playa de Melenara se partió por la mitad y los vecinos de la costa teldense se vieron desamparados ante el desconcierto de las autoridades. No estamos preparados. Y lo peor es que lo sabemos y no se hace nada al respecto. El viernes se contabilizaron 13,7 litros por metro cuadrado. Una cantidad de agua habitual que en cualquier otro punto de la península se afrontaría sin más problemas, pero aquí fue suficiente para que se produjesen hasta apagones. Inundaciones, alertas y clases suspendidas. En la isla la lluvia, a pesar de lo beneficiosa que es para las zonas del interior, las presas o la agricultura, no es bien recibida.

Y el futuro es desalentador. Vicky Palma, jefa de Meteorología de Radio televisión Canaria, avisó de que las predicciones apuntan a que Canarias dejará de tener un clima tan privilegiado más pronto que tarde. Además, hace hincapié en la falta de herramientas que nos ayuden a prevenir las adversidades temporales. «Para mejorar la predicción en Canarias necesitaríamos más equipos. Con solo dos radares operativos, en las islas tenemos zonas de sombras fuera de su alcance», clama la profesional. Las condiciones actuales nos superan y con el cambio climático iremos a peor. Urge hacer algo al respecto.