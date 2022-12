Crispación política y redes

En una entrevista publicada en 2016 en el periódico 'El País', el sociólogo polaco Zygmunt Bauman alertaba de que «las redes sociales son una trampa». Este intelectual, una de las voces más lúcidas del pasado siglo XX y principios del XXI lanzaba esta advertencia porque consideraba que las redes conllevaban que las personas que transitaban por las mismas «se encerraban en sus propias zonas de confort» y solo escuchaban el eco de su propia voz.

A estas alturas, con las redes cada vez con más peso en el día a día, lo que atisbaba es una realidad. Incluso, Zygmunt Bauman se quedaba corto ante los peligros que entrañan. En todo los sentidos y ámbitos, porque solemos circunscribir su lado perverso al privado y personal –que lo tiene–, pero su impacto en el ámbito común es cada día mayor y más evidente.

Desde hace unos meses, la crispación en el debate político español –y mundial– va a más. Seguramente la tan traída y llevada polarización tiene buena parte de culpa. Pero no toda. Los políticos ya no hablan para atacar a los integrantes de las restantes formaciones políticas. Ni para defenderse de los mismos. Hablan (a veces ladran) con la mente puesta en las redes. Aspiran a que sus afirmaciones (y barbarides) se conviertan en 'tweets' y 're-tweets' hasta hacerse virales y acaparar miles o millones de 'Me gusta' en la otra red social muy popular pero en decadencia. Saben que a mayor salvajada, más eco. Cuanto más grueso sea el insulto y la falta de respeto, más 'candela' en la red y piensa que mayores seguidores. Al menos eso creen, porque con suerte el tiempo les descubrirá que esa ciénaga es la zona de confort de la que hablaba Bauman.