Crecimiento poblacional y otras variables

Atendiendo a las posiciones de los partidos políticos, tengo la sensación de que la comisión parlamentaria que estudia el reto demográfico de una Canarias que envejece, pero que no deja de crecer en habitantes por la llegada de ciudadanos foráneos, acabará con más pena que gloria. El hecho de que se crease en el tramo final del mandato invita a que sus conclusiones, que parece que no serán unánimes, queden como un documento que podrá ser examinado por los gobernantes que salgan de las elecciones de mayo de 2023 y de los pactos correspondientes si así lo estiman... y si no, pues un tiempo perdido.

Mientras, el contador de la población no para de crecer. Nos lo recuerdan cada seis meses el Instituto Nacional de Estadística y el Istac pero sus cifras y sus proyecciones dan para rasgarse las vestiduras durante veinticuatro horas y poco más.

Y subrayo que el asunto va más allá del hecho de que dentro de quince, veinticinco o cincuenta años vayamos a ser unos cuantos cientos de miles de canarios más. Entendiendo como canario a todo el que reside aquí, pues esto no va de xenofobia: va de capacidad de carga y de cómo atender fenómenos sociales que se convierten en un problema cuando se tarda en reaccionar.

Así, no solo hay que quedarse con las grandes cifras sino también con la pirámide poblacional. En pocas décadas hemos pasado de ser un territorio donde la natalidad estaba por encima de la media a bajar en nacimientos, de manera que nos envejecemos a marchas forzadas. Y si hoy tenemos un problema para atender de manera digna a las personas ancianas, pues el modelo sociosanitario hace aguas por todos los lados, imaginemos cómo será en veinte años:o se habilitan plazas en residencias, o se consolida una asistencia domiciliaria con profesionales, o nuestros ancianos estarán condenados a ser mal atendidos y sus familiares a convertirse en esclavos de esa atención. Así de crudo.

Después, analicemos las cifras y veamos no solo que hay islas que se siguen llenando, sino que hay otras que continúan vaciándose. Continuar mirando para otro lado no es una solución. Peor aún: esa postura solo sirve para acelerar el problema.

Y en el fondo, pero sin necesidad de hacer mucha apnea, hay un asunto estructural que duele mencionar pero que es inevitable abordar: tenemos un sistema productivo que se combina con fallos estructurales en lo educativo y formativo, de manera que el mercado acaba tirando de empleo foráneo porque no encuentra aquí respuesta a lo que busca. La culpa, claro está, no es de peninsular o del extranjero que llega. Es nuestra.