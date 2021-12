Covid: las tres esquinas

Había una vez unos jueces -no todos- que entendieron que la interpretación extremadamente rigurosa de las leyes estaba por encima del sentido común a la hora de controlar una pandemia y, desde esa máxima, y radicados en la muy noble, invicta y todo eso que lleva por título la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, fueron tumbando todas las propuestas del Gobierno canario para poner coto a la expansión de contagios de coronavirus covid-19. Había también una vez unos empresarios -no todos- que temían que la temporada alta turística, esto es, el invierno, se fuese al garete si de repente Canarias se convertía en la primera autonomía en implantar de manera rigurosa el certificado covid. Y había, y hay, un Gobierno de Canarias que hubo un tiempo en que se puso firme y nos leyó la cartilla a los ciudadanos de las islas, pero que luego se ve que le cogió miedo a los jueces o que sencillamente optó por no acumular más derrotas en el Tribunal Superior.

Esas son las tres esquinas del triángulo que nos ha llevado a donde estamos: con una espiral de contagios que da pavor, con la variente ómicron extendida en contagios comunitarios, y con un certificado covid tan laxo que es como un papel mojado. Sobre esto último, algo ya está meridianamente claro: el Gobierno canario se precipitó al plantear al TSJC una fórmula que, en la práctica, es inútil. Debió haber esperado al pronunciamiento del Tribunal Supremo ante el recurso del País Vasco, que abrió la puerta por donde ahora, tarde y mal, quiere Canarias entrar con una nueva petición al Tribunal Superior de Justicia.

Ese Gobierno de Canarias se ve que también le cogió miedo a los alcaldes, que llevan semanas insistiendo en que no les roben las cabalgatas y las bienvenidas masivas a los Reyes Magos, como si los regalos de los niños de enero de este 2021, cuando las restricciones fueron mayúsculas, no sirvieran. Alcaldes que, además, han prorrogado las terrazas exprés con una interpretación de la norma que es una bofetada a quienes llevan años pagando por el derecho de poner una mesa en un espacio público, por no hablar de los conductores que también pagan impuestos municipales para ahora ver que hay menos sitio donde aparcar.

El resultado ya lo tenemos ahí: un certificado covid a destiempo, contagios incontrolados, alcaldes que priorizan el aplauso momentáneo... y los profesionales sanitarios a un paso de quedarse sin vacaciones, los hospitales aplazando operaciones y ómicron convertido en el elfo de estas navidades.