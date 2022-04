Esa cosa que fue la covid...

En estos tiempos atropellados que vivimos -o en los que dejamos que nos atropellen-, está llegando un momento en que hablas de ser cautos ante la evolución de la pandemia y parece que eres gafe. O que deseas el mal de todos, que no sería precisamente la enfermedad, sino que la economía se volviese a parar. Es como si no hablando de que el virus sigue por ahí y la enfermedad continúa en los cinco continentes, la covid-19 se fuera a extinguir por falta de eco. Si cuando los ojos no ven, el corazón no siente, aquí podríamos decir que si los labios no verbalizan 'covid' y 'pandemia', el cerebro los da por difuntos.

Pero ahí sigue. Los datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias hechos públicos ayer nos hablan de doce fallecimientos desde el viernes y casi 800 contagios más. ¿Son muchos o son pocos? Sobra decir que no hay un listón que objetivice las muertes:para el que pierde un ser querido, un fallecimiento es una desgracia colosal. Supongo que para quienes llevan dos años contando muertes, doce en menos de una semana son pocos...

En China millones de personas vuelven a estar confinadas por repuntes de contagios. Es verdad que la cifra de nuevos casos es muchísimo menor a la de los peores momentos de la pandemia, pero también es verdad que por no tomarse las cosas en serio y adoptar decisiones complejas pero necesarios, llegamos a lo que literalmente fue una tragedia a escala planetaria.

Ahora las tornas son otras. Lo que se lleva, sobre todo en Occidente, es entender que la pandemia estará entre nosotros durante un tiempo, asumir que habrá más contagios y que los estragos serán menores porque con la vacunación y el conocimiento que ya se tiene de la enfermedad, se reducen los riesgos de acabar en la UCI y fallecer. Pero cuidado con que esos mensajes de optimismo o incluso de banalización de la enfermedad provoquen nuevos repuntes. Sobre todo porque ya sabemos que ahora hay contagiados que ni siquiera lo saben y que se convierten en contagiadores. Como también sabemos que hay personas con todas las dosis posibles de vacunas que vuelven a enfermar de covid-19 y acaban muriendo.

Y cuidado también con que esta relajación de las medidas preventivas acabe dando la razón a quienes, desde tesis negacionistas, siempre sostuvieron que no era para tanto, que la covid-19 no es otra cosa que una gripe descontrolada y peor gestionada y que la vacunación fue excesiva y, por tanto, innecesaria.