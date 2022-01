En la edición de papel que hace años leí de 'Inés y la alegría' me recreé subrayando a lápiz las peripecias de un tipo que había tenido relación con Martos, en Jaén, localidad donde nació mi abuelo materno en 1913; y con Arrecife, donde centró su hogar hasta que la parca dio con él. Me dio por creer entonces que José López Caballero bien que pudo inspirar a Almudena Grandes para constar peripecias de gentes que vivieron en propias carnes la Guerra Civil. Y con esta idea deseé tener la suerte de toparme algún día con la escritora, circunstancia que nunca llegó a cuajar, para saber cómo logro ingeniarse al tiempo de hacer prosperar los episodios de una guerra interminable.

Madrileña de nacimiento, presumió siempre que pudo de su lugar de origen. Dada a mostrarse sin tapujos, también hizo muy patente su afinidad con Rota, defendió con firmeza sus ideales progresistas y presumió de su pasión por el Atlético. De parte de estas esencias quedó presencia en una obra que tengo en muy alta consideración, 'El corazón helado'. En plena crisis de los 40, me sentí identificado y aliviado con Álvaro Carrión y sus dudas existenciales con respecto al futuro y con relación al pasado que cargaba a sus espaldas, sin saber con plenitud de su valor, coste y significado.

Cuando acabé su lectura, asumí cómo pudo ser que posible la reconciliación. Por pragmatismo y por ganas de querer pasar página. En esencia, el espíritu que sirvió de impulso para la transición que vivimos tras la muerte del dictador. Hablamos de una visión de los 70 y 80 hecha en 2007. Quince años después, involucionamos. Puede pasar que en un día cruzado el alcalde de Madrid diga que no ve digna a Almudena Grandes de ser Hija Predilecta. Dijo que tragará por mercantilismo y como no me consta desmentido, malo que alguien que tenía por muy capaz quede al socaire de la intolerancia.