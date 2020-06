¿Control o ruleta rusa?

Yo no sé si muchas personas han perdido la capacidad de entendimiento, porque ya no se trata de que no interpreten un comunicado escrito, sino que parece que no comprenden los mensajes que una y otra vez se repiten en todos los medios y en cualquier lugar en el que se hable de la necesidad de hacer las cosas bien en la desescalada. Vas por la calle y ves a mucha gente que no lleva mascarilla puesta, pero es que tampoco la llevan encima por si se forma una aglomeración. Otras personas la llevan pero con la nariz fuera, y cuando pasas cerca de una terraza observas que muchas veces no se guardan las distancias establecidas. Lo he dicho y lo repito, es como si se sintieran invulnerables.

Canarias llevó el confinamiento de una forma ejemplar, y la muestra de que así fue son los números de contagiados y fallecidos. Es como si existiera la idea, por mucho que se repita lo contrario, de que el virus ya es inofensivo. Temo a la tercera fase de la desescalada, aunque no más que a la segunda, porque las variaciones van a ser pocas, como los porcentajes de ocupación de los espacios y poco más. Pero las normas básicas han de ser las mismas, y las mascarillas y la distancia son fundamentales. Es curioso el cuidado estricto que se sigue en las peluquerías, pero una vez fuera del recinto se pierde toda precaución.

Luego está la apertura del próximo curso escolar, en el que hay cosas que suenan muy contradictorias. En Primaria e Infantil tampoco queda muy claro si van a respetarse las distancias, asunto complicado en un niño, que por su naturaleza tiende a relacionarse con los demás. Digo yo que esas informaciones sobre estudios en los que algunos aseguran que puede haber un 40% de resistencia natural al virus por distintas razones médicas tal vez sean globos sonda para crear confianza. Y eso está bien, pero nunca hay que olvidar que el virus sigue ahí. La ministra dice que hay que aprovechar el buen clima español y sacar la escuela al aire libre. Eso más bien parece un folleto turístico de los años sesenta, porque ya me dirán ustedes cómo se compagina eso con los crudos inviernos de grandes territorios españoles, que no todo el mundo vive en lugares cálidos, y aún así el invierno es frío hasta en las playas más soleadas.

El otro factor es la apertura de las fronteras con países de la UE. Hablan de corredores seguros, pero no se explica si eso va a ser con controles a las salidas, pero que si es a las llegadas tendremos muchas cuarentenas que, lejos de generar beneficios, costarán dinero. Es decir, entramos en un período que ojalá salga bien, pero se parece mucho a una ruleta rusa, salvo que haya medidas que desconocemos. Y a este ambiente lo llaman nueva normalidad. Cada Comunidad Autónoma tendrá capacidad de decisión sobre muchos aspectos, y esperamos que sean capaces de aunar estrategias positivas, aunque algunas cosas dependan de decisiones superiores, de Madrid o Bruselas. Y tampoco tenemos información clara sobre las capacidades sanitarias ante un posible e indeseado rebrote. Y otra cosa, ya es hora de que al personal sanitario se le del trato económico que merece, además de olvidarse de recortes de personal. Es que veo que la teoría a menudo no cuadra con la realidad. Suerte y buena semana.