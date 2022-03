Consenso a la fuerza

Se impuso la sensatez y los socialistas grancanarios cerraron su congreso insular con la escenificación de la unidad. Quizás no tanto en torno a Sebastián Franquis como alrededor del acuerdo entre el reelegido secretario insular y el alcalde y ya ungido candidato al Cabildo, Augusto Hidalgo. Tras meses de tira y afloja entre ellos y sus respectivos equipos, después de intermediar el propio Ángel Víctor Torres y tras las advertencias de Ferraz de que no está el horno del partido para estos bollos, Franquis e Hidalgo aparcaron las cuitas y hubo fumata blanca.

Viendo la composición de la Ejecutiva y los elegidos para el Comité Insular, sucede lo habitual cuando hay estos encontronazos y llega la orden de poner paz: se reparten cargos y el que no está en las dos listas es que estaba fuera de cobertura. Se echa en falta, seguramente por eso mismo, renovación en las caras y en los talantes pero también es verdad que cuesta encontrar gente joven dispuesta a embarcarse en aventuras políticas viendo el nivel del personal (desde el Congreso hasta el más pequeño de los plenos municipales).

El consenso en el PSOE grancanario es impuesto y es fruto de la necesidad. Cuando estalló la guerra, las encuestas pintaban un panorama preocupante para la marca socialista. Quizás no tanto en Canarias pero en los partidos de ámbito estatal lo que pase en Madrid afecta al resto de territorios. Por eso mismo Ferraz dio orden de poner fin a la guerra fratricida. Lo hizo pensando no solo en las elecciones autonómicas y locales de 2023, sino en unas generales que pueden adelantarse y que precisan de contar con la maquinaria socialista perfectamente engrasada y con todos los cargos orgánicos y militantes dispuestos a echar una mano. Si al final se hubiese ido a primarias por la secretaría general o nos hubiésemos encontrado con una votación de la Ejecutiva que reflejase una fractura, entonces de las campañas electorales se descolgaría el bando perdedor y el PSOE no está para esos lujos.

En el cónclave socialista estuvo muy presente Ángel Víctor Torres. No es para menos. No solo porque sea secretario regional y presidente de Canarias, sino porque llegó al primero de los cargos gracias a articular acuerdos con los respectivos barones insulares. Quizás Hidalgo cometió el error de olvidarlo cuando decidió hacer frente a Franquis y lo que representaba pero sospecho que ahora ha aprendido -a fuego- la lección.