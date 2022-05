Comparación francesa Del director En España, el panorama no es muy diferente

Las comparaciones ya sabemos que son odiosas pero no por eso hay que despreciarlas como un elemento más para la reflexión. Es lo que debería hacer la izquierda española mirándose en el espejo de Francia, donde se ha ido articulando un frente de izquierdas ante las elecciones legislativas, convertidas así como una especie de tercera vuelta en las urnas tras unos comicios presidenciales donde la competición quedó reducida a Macron, representante del liberalismo, y Le Pen, adalid de la extrema derecha.

Tras los resultados de la primera vuelta, la izquierda se encontró en una compleja tesitura: los partidos tradicionales, con los socialistas al frente, prácticamente desaparecían del mapa, mientras que la versión gala de Podemos, con Melenchon al frente, era la tercera opción pero insuficiente para competir con Macron. Pese a ello, unos y otros fueron determinantes en la segunda vuelta, como dique de contención frente a Le Pen y sus radicalismos.

Ahora, los derrotados de la izquierda francesa han hecho de la necesidad virtud y aceptan a Mélenchon como mal menor, confiando en que un protagonismo en las legislativas permita frenar el gran margen de maniobra que tiene en aquel país el presidente de la República y, sobre todo, recomponerse para dentro de cinco años, cuando toque de nuevo elegir al inquilino del Elíseo.

En España, salvando las distancias entre una república presidencialista al máximo y una monarquía parlamentaria, el panorama no es muy diferente: tal y como van las cosas, las opciones se reducen a Núñez Feijóo con un PP que quiere ser la versión patria de Macron (en su momento lo intentó Albert Rivera); Sánchez al frente de un PSOE cada vez más desgastado y un emergen Santiago Abascal a lomos de Vox, un partido que ya casi nadie es capaz de predecir dónde está su techo electoral. El resto de la izquierda se debate en la nada con sifón: en Podemos gritan contra el PSOE pensando que así reivindican su existencia, pero también gritan contra Yolanda Díaz, que teóricamente sería su candidata; Más País no grita tanto pero tampoco tiene estructura para crecer más, y después está ese mundo paralelo integrado por los nacionalismos soberanistas, que no son conscientes de todo lo que se arriesgan a perder dejando que Sánchez y su Gobierno se desintegre poco a poco.

Supongo que los estrategas de PP y Vox no paran de reír al ver cómo el bando contrario les hace el trabajo más difícil. En Francia pasó lo mismo y ahí está Le Pen.