¿Cómo era lo del calor y el virus?

Nos habían contado que con el calor el coronavirus poco menos que se moría solito... se iba apagando de manera progresiva y al final desaparecía, como una mala pesadilla en una noche de agosto. Pero estamos en julio, bien avanzado el mes, hace un calor de cuidado y ahí sigue la pandemia. Pero no sigue en regresión, sino repuntando en contagios en España, como también en otros lugares del mundo que optaron por desescalar con celeridad porque la economía se moría. Ya se sabe: el viejo dilema... ¿susto o muerte? ¿Truco o trato? ¿Pandemia o reactivación económica?

Si preocupante es la situación, no contribuye precisamente al sosiego ver cómo están reaccionando quienes tienen el poder ejecutivo. Da la sensación de que han olvidado a gran velocidad de dónde venimos y hacia dónde podemos volver a ir. Y también parece que les da pudor que se note que mandan, como si aguardasen a que tenga que ser de nuevo el Consejo de Ministros el que active el estado de alarma, ordene el confinamiento y que Pedro Sánchez cargue con esa cruz ante la opinión pública. Ayer en media Cataluña se recomendó al personal que solo saliera para lo imprescindible. ¿Pero qué es lo prescindible y qué lo que no lo es? No es momento para dejarlo al criterio de cada cual, porque el coronavirus no distingue entre unos y otros, como tampoco se detiene a preguntarle al posible infectado si había salido a la calle porque lo suyo era imprescindible o un simple capricho. Y si seguimos con lo de Cataluña, a ver cómo se explica que un ciudadano responsable no deba salir a la calle pero sí pueda hacerlo hoy mismo para desplazarse al aeropuerto, coger un avión y venir, por ejemplo, de vacaciones a Canarias. Porque si tenía contratado el paquete vacacional y no quiere perderlo, ¿eso es imprescindible? Y si allí se intenta evitar el contacto social para frenar los contagios, ¿cómo se explica que esos mismos ciudadanos sí puedan ir a otras comunidades?

Tres cuartos de lo mismo con el asunto de las mascarillas, con unas comunidades reforzando la exigencia de ponérselas haya o no distancia de metro y medio con el prójimo y con algunas al margen de ese refuerzo en la obligación. Y a todas estas, ¿por qué los ayuntamientos han estado tantos días de perfil en este asunto y no han ordenado a sus policías locales, ya que son los más cercanos a los vecinos, que vayan por las calles y plazas recordando la obligación de ponerse la mascarilla? No digo ya que saquen el talonario de multas pero entre esperar a que el problema crezca y no hacer nada hay un trecho. Al final parece que lo harán... obligados y esperemos que no sea muy tarde.