Coge el dinero y corre OPINIÓN Igual estoy a tiempo de exponer una peana con una bolsa de altramuces, y titularla 'Chochos canarios'… lo mismo me hago de oro

Bien puede ser el título de una película, una canción de reggeaton, o un grito de guerra entre ladrones al más puro estilo de Hollywood. Pero la cosa es aún más jugosa. Es el nombre de dos lienzos en blanco que le han costado al Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg la friolera de 74.000 euros. Más blancos aún se quedaron los responsables del museo cuando recibieron el encargo que habían hecho al artista Jens Hanning para una muestra que cuestionaba el papel del individuo en el mercado laboral.

Y si se tratase de representar esa relación, dos lienzos en blanco hasta poco me parecen tal y como está la actualidad; pero más que cuestionar ese papel, considero que esta acción pone sobre la mesa la definición del arte en sí. ¿Qué es el arte? ¿Cuál es el valor que se le atribuye a una obra?

Sin duda, recibir más de setenta mil euros y presentar unos lienzos vacíos es un arte. Ya lo declaraba el propio artista: «La obra de arte era coger su dinero». Un crack. De esos tenemos muchos artistas aquí. No hace falta ir a Dinamarca.

Simplificando, la definición de arte es «toda forma de expresión de carácter creativo, que poseen los seres humanos». Que se lo digan a Marcel Duchamp cuando expuso el retrete ('La Fuente', 1917), o a Cattelan con su plátano pegado a la pared con cinta aislante ( Comediante', 2019).

La controversia y el absurdo también dan significado a una obra. Y entre tanta polémica, amenazas judiciales, declaraciones…los visitantes van desfilando, previo pago, por delante del lienzo en blanco. Nadie pierde.

Febrero acaba de arrancar y yo deseo que termine, no porque no disfrute del Carnaval, de la purpurina, las murgas y la fiesta; si no porque la última semana se celebra ARCO. Cientos de galerías, y miles de obras. Y cada una provoca una sensación, una experiencia: sorpresa, admiración, curiosidad, inquietud, risa, incredulidad…es otro carnaval.

No sé si algo podrá superar al video de Wynnie Minerva, artista que grabó su operación vaginal para venderla por quince mil euros, o la instalación de diez bufandas con la bandera de España que se podía adquirir por catorce mil euros de Riiko Sakinnen. Igual estoy a tiempo de exponer una peana con una bolsa de altramuces, y titularla 'Chochos canarios'… lo mismo me hago de oro.