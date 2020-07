Clavijo y la moción de censura

La situación política se va a complicar en los próximos meses. Entendamos por complicar todas las derivadas que depararán la crisis económica, el desempleo, la corrupción monárquica (todavía presunta a pesar de la máquina para contar dinero que tiene el rey emérito en su casa, según Corinna Larsen, y otros escándalos), Cataluña, la condicionalidad de los fondos comunitarios... Una tendencia que afecta por igual a escala estatal que canaria y que ya los comicios vascos y gallegos han dibujado parte del escenario.

Fernando Clavijo tiene prisas, corre el tiempo en su contra a diferencia de Ángel Víctor Torres. Si Clavijo no logra ser presidente antes de 2023 ya no lo será entonces ni después. Es decir, CC bajará en escaños en la próxima cita con las urnas (un descenso mayor o menor, es igual) lo que le impedirá reclamar la Presidencia. La única manera que tiene de alterar este veredicto sociopolítico es revertir el tablero actual activando una moción de censura contra Torres. Y no ahorrará energías en hacerlo un día tras otro. Entre otras cosas, porque precisamente este cometido (venza o fracase) es el que le garantiza la lealtad interna de CC: ¿qué mejor que recuperar el poder para unir las simpatías dentro de la organización de cara al congreso? Si prometes volver a la Presidencia a corto plazo, nadie se distancia de ti. Al contrario, se suman a la causa con espontáneo y férreo entusiasmo.

Clavijo tratará de engatusar a Casimiro Curbelo. La cacareada reunificación del nacionalismo canario no es viable en cuanto que supondría para él pasar a una segunda fila y ceder un protagonismo a otros que no está por encajar. Eso sí, mantener viva la llama de esta posibilidad (remota) le permite añadir más presión a Curbelo. Ahora prosigamos con el análisis por el lado de ASG.

Curbelo en 2023 no pintará nada en un pacto entre Torres y Clavijo. Sus tres escaños serán innecesarios. Clavijo se lo vende de antemano como forma de ganárselo. Curbelo tampoco tendrá influencia en un universo de confluencia nacionalista aupado por el PP. Y, sobre todo, y lo más letal para sus expectativas: con Podemos hundiéndose electoralmente, se complica mucho reeditar el Pacto de las Flores. Por eso los resultados de los comicios vascos y gallegos han acelerado la inestabilidad y, desde ahora, todo puede pasar políticamente; tanto en Canarias como en Madrid.

La necesidad imperiosa de Clavijo de recuperar la Presidencia cuanto antes casa perfectamente con la urgencia de Curbelo de mantener al alza la importancia de sus tres diputados para la conformación de cualquier Gobierno. A efectos prácticos, los intereses de uno y del otro son las dos caras de la misma moneda que, sin embargo, por los motivos explicados, van camino de diluirse en 2023 dada la realidad política. En un cálculo realizado fríamente, Clavijo interpondrá a toda costa y desde que pueda una moción de censura contra el Pacto de las Flores (le va su vida política -y la de CC- en ello) y, a su vez, el mismo panorama que sobreviene que impedirá a CC ser lo que fue sentencia al tiempo el futuro de Curbelo. El Pacto de las Flores, en serio, está en riesgo. Mirar hacia otro lado porque la realidad no sea agradable o carecer de olfato político, se paga muy caro en el multipartidismo.