Clavijo, tocado y hundido

Las manifestaciones del abogado José Antonio Choclán se limitan a recortes de prensa. La fiscal es tajante por lo que la minuta galáctica de Choclán o no se entiende o es que este ha asumido que poco puede hacer con el caso Grúas para salvar a Clavijo. Si Choclán recurre a ello en vez de aportar argumentos nuevos o darle otro enfoque a la instrucción más allá de la cantinela del supuesto ataque político o de esas páginas recortadas de los periódicos, muy mal asunto. Para eso no tenía Clavijo que acudir a un despacho en Madrid.

«Clavijo abrió a Autogrúas Poli una línea de crédito con dinero de todos como si las arcas públicas fuesen un banco»

Del texto de Farnés se desprende la impertinencia de Clavijo que le puede salir muy cara penalmente por la cual pensaba que podía disponer de los recursos públicos a su mero antojo cuando, en realidad, el Derecho Administrativo está reglado y solo puedes desarrollar aquello que el imperio de la ley permite y ya está. Como subraya Farnés: ¿por qué no caducó la concesión y se resolvió el contrato? Son tantos los dislates que se proyectan sobre la responsabilidad de Clavijo que causa bochorno saber que se prorrogó una concesión a Autogrúas Poli que justo tenía deudas con la Administración. Y encima ofrece a la empresa 120.000 euros el Ayuntamiento a modo de préstamo. Es decir, Clavijo abrió a Autogrúas Poli una línea de crédito con dinero de todos como si las arcas públicas fuesen un banco. Y, encima, por si era poco, la fianza que sirve es la inicial que se estableció para garantizar el cumplimiento de las condiciones de la concesión. Se dio a Autogrúas Poli un préstamo sin más utilizando el dinero de los contribuyentes. No es casualidad que Clavijo, que fue concejal y alcalde, y no uno cualquiera que pasaba por ahí, levantara los reparos del interventor; sabía lo que estaba haciendo y el agravio que suponía para el erario público. Lo que Clavijo llama expediente de éxito tiene toda la pinta, a la luz de los informes de la Fiscalía Anticorrupción, que es una obra de desfachatez inmensa para perjuicio de la ciudadanía. Y por el hecho de que Autogrúas Poli devolviera el dinero no significa que desaparezca el potencial delito.

Es muy grave para la dignidad institucional y democrática de Canarias que el presidente del Gobierno en funciones que asimismo aspira a ser investido nuevamente en la Cámara, esté imputado por los tipos penales de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Haría bien Vidina Espino en leer lo emitido por el Ministerio Público. Si apuesta por convertirse en la procuradora de Choclán en términos parlamentarios, estará cavando su propia tumba política al tiempo que sucumbe a su partido en el máximo descrédito.