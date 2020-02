Clavijo contra Román Rodríguez

El nacionalismo canario necesita a un Artur Mas. Es decir, el marco político se ha transformado y es preciso un movimiento aglutinador que sea capaz de adaptar el ideario a la nueva era. Eso es lo que supo hacer, salvando las debidas distancias, Mas en Cataluña cuando, primero, antepuso la demanda del pacto fiscal a Mariano Rajoy a la merma que ya acusaba CiU en un periodo de austeridad marcada por la crisis económica y, segundo, vislumbró un horizonte (insisto, aplicado al caso catalán) de soberanismo que a modo de regate renovó el discurso nacionalista a la nueva era.

En el archipiélago, CC estaba muy cómoda en una dinámica del sistema de partidos vigente durante décadas por la cual tres grandes siglas (CC, PSOE y PP) se disputaban el poder para acabar siempre, y digo siempre, CC manteniendo la Presidencia y pactando con una de las fuerzas nacionales como socio secundario. CC no supo leer el cisma político que provocó la Gran Recesión de 2008 y, a la sazón, la irrupción del multipartidismo. Las reglas esenciales del tablero político estaban mutando y CC no se percataba de ello hasta que ahora ha tenido que pagarlo caro, muy caro, en los comicios de mayo de 2019 cuando fue despojada del poder.

Fernando Clavijo trata de supeditar a la organización a su itinerario más personal de supervivencia política. Por supuesto, con él CC ha perdido el protagonismo y, además, más allá de las causas judiciales que tiene pendiente, atestigua que Nueva Canarias ha cosechado un espacio institucional que le sitúa como primera formación nacionalista sobre la que bascula todo el potencial debate de la confluencia o reunificación del nacionalismo canario. De largo, le supera. Y, claro, es aquí donde no solo Clavijo intenta resguardarse aun a costa de sacrificar a CC (enseguida lo explico) sino que asimismo rechaza que Román Rodríguez pueda desempeñar el rol que le corresponde dado el tiempo y el compás político actual donde el máximo responsable de Nueva Canarias está mejor situado para cualquier negociación. Esto es, ejercer de líder al estilo de Mas.

Si el nacionalismo canario no reacciona, está condenado a ceñirse a un papel supletorio y sujeto a afianzar a una de las siglas estatales a izquierda y derecha. CC no volverá a ser lo que fue porque el panorama político ya es radicalmente otro y, sobre todo, porque no hizo los deberes oportunos para prepararse ante el horizonte que le aguardaba y que Clavijo no supo diagnosticar. ATI trata de aferrarse al mundo de ayer que, a todas luces, se esfumó. Y es aquí donde Clavijo (ATI, para entendernos) puede inmolarlo todo porque, la realidad es la que es, en el futuro electoral no tiene socios potenciales suficientes para recuperar la Presidencia. Dicho en plata, CC con el PP no sumarán como antaño, Ciudadanos va camino de desaparecer y, por definición, la CC que lideraría Clavijo tendría que apoyarse en Vox. Por eso el giro del sentido del voto de Ana Oramas no será algo puntual porque, antes o después, se verá en la misma tesitura fruto del frentismo que asola al sistema de partidos emulando al que acuñó a la Segunda República.

Y volviendo al símil catalán, el trance judicial de Clavijo (caso Grúas y caso Reparos) puede ser para CC, a efectos prácticos, lo que el escándalo de Jordi Pujol para CiU que estuvo obligada a readaptarse para no sucumbir. Esa tarea la ejecutó Mas. Pero no solo es eso sino que, incluso obteniendo Clavijo la redención en el Tribunal Supremo, la CC a la que aspira él y ATI ya no solo no es viable sino que, recalco, estaría condenada a entenderse con Vox. Y eso no es, ni por asomo, el nacionalismo canario. Y mucho menos el pueblo canario se lo merece.