Por motivos que no vienen al caso, había oído hablar de Clara Eugenia Hernández hace muchos años. Décadas. Pasado el tiempo, coincidimos en algunos eventos, solía verla en el patio de butacas del teatro Cuyás, leí su pregón a dúo con José Antonio Samper para las fiestas fundacionales de la capital grancanaria en 2011, y hace un tiempo me embarcó en un acto de la Academia Canaria de la Lengua celebrado en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. La última conversación fue menos alegre: se produjo a finales de 2020, cuando llamó pasados unos días del fallecimiento de su esposo.

Clara Eugenia Hernández llevaba la docencia en los genes: su padre fue inspector docente, cuando ese cargo era una autoridad. Con esos mimbres, ella se afanó en el estudio, al igual que José Antonio Samper, de la lengua. De la nuestra, que es la española, pero sobre todo de nuestra forma de hablar: del español de Canarias, del habla canaria o como cada uno prefiera llamarlo. Formó parte, por tanto, de un grupo de investigadores pionero en su momento pero que luego creó escuela y que se dedicó a poner en valor una especial forma de hablar que no era peor que la peninsular. Desmontaron tópicos -ese antiguo según el cual los canarios no sabemos hablar español- y demostraron con precisión de científico que si había un español inmensamente rico era precisamente el que se hablaba en las islas. Una riqueza que procedía del mestizaje, de las palabras que habían ido de la península a América pasando por aquí y de las que habían llegado a la España continental recalando por aquí. Todo eso con un acento que tiraba más para allá que para la península y con el añadido de las aportaciones de cuantos han pasado por esta tierra. Una lista tan larga como incuestionable su huella: desde los normandos y portugueses hasta ingleses, holandeses, mercaderes de la piratería bajo la bandera de su particular conveniencia...

El trabajo de Clara Eugenia Hernández se basó, por tanto, en algo que quizás se echa en falta en estos tiempos atropellados: saber escuchar. Después aportaba sus conocimientos en filología para desentrañar el origen, las influencias y las variaciones de lo escuchado pero ante todo estaba esa paciencia de oír, anotar e investigar. Todo ello adornado con unas formas absolutamente exquisitas y con humildad que a veces se echa en falta en el mundo académico: sabía mucho de lo suyo pero siempre citaba a terceros, evitando mirarse en el espejo.

Descanse en paz.