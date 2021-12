Cita papal

La ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, será recibida hoy por el papa Francisco en el Vaticano. Lo que le faltaba a los sectores más conservadores para poner el grito en el cielo (nunca mejor dicho) y arremeter nuevamente contra Francisco, al que consideran la reencarnación del mal y algo así como la victoria de la Teología de la Liberación sobre todo lo que, en materia de derechización eclesiástica, supusieron Juan Carlos I y Benedicto XVI.

No entiendo muy bien qué se le pierde a Yolanda Díaz en el Vaticano pero allá ella. Como se ve que está en campaña para el estrellato electoral y para hacer olvidar todo lo que fue Pablo Iglesias en Podemos, la ministra y vicepresidenta habrá concluido que nada mejor que esa foto con el papa al que más odian los de Vox y seguramente un sector del PP. Luego, con esa foto ya conseguida, repartirá copias en el Congreso cada vez que desde la bancada del PP y desde los asientos de Vox la señalen como una «comunista peligrosa». Entendiendo como «peligro» eso de salirse del canon que la derecha tradicional asigna a un comunista, de manera que no lo que no le perdonan a Díaz no es tanto lo que dice, sino que no vaya siempre con el puño en alto, pase con frecuencia por la peluquería y tenga un fondo de armario razonablemente amplio y variado. Los estereotipos tienen estas cosas tan poco racionales...

En cuanto al papa, tampoco entiendo mucho el criterio de selección en las audiencias privadas pero está bien saber que tiene tiempo para políticos emergentes. También lo tuvo para volver a la isla de Lesbos y arremeter contra la política migratoria europea... a ver si un día se planta por aquí para tres cuartos de lo mismo.

Me incluyo entre los que esperaban algo más de este papa. Llegó con la vitola de reformista pero los cambios que ha ido introduciendo son a cuentagotas y con la velocidad de una tortuga entrada en años. Y estamos hablando de una institución presente en los cinco continentes pero que sigue viendo cómo cada domingo hay menos gente en las parroquias en la misa por excelencia de la semana.

Hoy, por tanto, Díaz subirá a los cielos y pondrá de los nervios a sus enemigos. Sospecho que la foto con el papa le servirá bien poco entre sus posibles votantes y seguramente acrecentará los nervios en el Partido Socialista, donde parece que ya la ven como un rival. Será su día de gloria mediática pero todavía está por ver que los suyos -si es que los de Podemos lo son- la aceptarán como candidata. Francisco ya vemos que sí pero él no vota.