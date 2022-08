Una cita en el olvido

Italia acoge del 9 al 11 de septiembre el Campeonato del Mundo de Skyrunning. España, Francia y Escocia han acogido esta cita internacional y la séptima edición se traslada a tierras transalpinas. La FEDME -Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-, que está celebrando sus 100 años de vida, ha definido la selección que representará a España en este Mundial, en las modalidades de Kilómetro Vertical, Sky y Skyultra.

En el equipo nacional estarán tres atletas grancanarios. Yasmina Castro, Alejandro Mayor, en la carrera Ultra, y Oswaldo Medina, en la Sky, defenderán los colores nacionales en una competición que guardarán en sus retinas. Tres canarios en un Mundial. La noticia impacta, pero no es así. Estos tres atletas, a base de un gran esfuerzo y sacrificio, cumplirán un sueño, pero su presencia en una prueba mundialista no ha tenido, hasta el momento, el reconocimiento que merece.

Las instituciones están a otra cosa, y ni siquiera la propia Federación Canaria de Montañismo ha dado realce a este logro. Reconozco que siento pasión por este deporte desde hace años e intento, siempre que recibo información de ello, dar visibilidad a los verdaderos protagonistas, que son los deportistas, y en muchas ocasiones se me escapan detalles y logros que deberían ser resaltados, pero uno no tiene el don de la ubicuidad ni se dedica a este deporte en exclusiva. Canarias se ha convertido en referencia del trail running. Las islas han enarbolado la bandera de ultras de prestigio, pero ahora estamos llegando a un momento de saturación que debe ser controlado para no caer en el olvido. La lucha entre la FEDME y la RFEA por las competencias no beneficia a nadie, pero la FEDME lleva años de ventaja a una RFEA que intenta lograr licencias con el trail running, pero que a día de hoy está a años luz del camino trazado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

Un aruquense, un galdense y una chica de Santa Lucía de Tirajana lucirán la camiseta nacional en el Mundial de Skyrunning de Italia. Estos tres atletas representarán a una legión de deportistas que están destacando últimamente en Canarias dentro de un deporte que va más allá de lo competitivo y que muestra las entrañas del lugar, dinamiza la localidad y aúna la pasión por la naturaleza.

Olvídense de flashes, de galas que no valen para nada, de carreras subvencionadas hasta las trancas, etc. Es hora de mimar al deportista, al que pelea y sufre por un objetivo desde el silencio.