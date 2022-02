El Diccionario de la Real Academia Española no recoge el término 'chiquillaje'; el de la Academia Canaria de la Lengua sí incluye el término como un canarismo. Señalan los estudiosos del habla canaria, el chiquillaje es una persona de corta edad que se comporta con poca seriedad, así como quien, siendo adulto, «realiza acciones pueriles». Tras asistir ojiplático ayer al espectáculo del Partido Popular, creo que los hombres y mujeres de la Academia Española deberían reunirse de manera urgente e incluir 'chiquillaje' en la próxima revisión del diccionario. Y entre las acepciones, añadir la siguiente: «Dícese del comportamiento de quienes están al frente del PP madrileño y el nacional».

No se me ocurre mejor calificativo para el espectáculo que está ofreciendo el principal partido de la oposición, que gobierna nada menos que en las comunidades de Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y que previsiblemente volverá a hacerlo en Castilla y León. Un PP que aspira a volver a La Moncloa y que ahora, en lugar de centrarse en cómo resuelve precisamente la gobernabilidad de castellanos y leoneses, se inmola con una guerra fratricida: en una trinchera los de Casado y en la otra los de Díaz Ayuso. En la primera sobresale Teodoro García Egea como jefe de la tropa, pero no olvidemos que, si tiene esos galones, es porque Casado se los regaló.

El planteamiento de Díaz Ayuso en la mañana de ayer y el de García Egea en la sobremesa es digno de un duelo al sol en el Lejano Oeste. Solo puede quedar uno, con el añadido de que ya es tarde para que García Egea sea un cortafuegos de Casado: después de lo visto y oído ayer, si cae el secretario general, tiene que hacerlo el presidente nacional del partido. Y a ver cómo consigue el PP que caiga Díaz Ayuso, porque es cargo electo y solo puede ser desalojada del poder si sus diputados y los de Vox le retiran el apoyo y promueven una censura. O si se suman a una moción planteada por la oposición.

Todo ello, además, con unas sospechas en torno a un contrato sanitario que hasta ayer no había sido judicializado, pero sobre el que unos y otros llevaban tiempo hablando. El PSOE ya avanzó que pone el asunto en manos de la Fiscalía y eso ya aporta otro ingrediente a esta guerra política.

Como en toda guerra, cada minuto, cada hora y cada día la situación puede cambiar. Pero el cuadro actual es el de un partido que salta por los aires y que da aire al Gobierno de Sánchez y Podemos. Solo el chiquillaje es tan torpe.