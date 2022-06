Los chinos

Llevaba un tiempo sin ir a uno de los bares que mejor café prepara en la capital grancanaria. De esos que si pides un expreso no te ponen un café solo, y que es tan corto y fuerte, como debe ser, que forma una especie de crema que sube la moral al más pesimista y despierta a primera hora al más madrugador. Un pequeño paraíso para los cafeteros adictos. No es un bar que llame especialmente la atención, más bien lo contrario. Un bar de barrio en una esquina, algo oscuro y cuyos camareros hablan lo justo y necesario.

Regresé el otro día, como decía, después de algo más de dos años sin ir. Sus propietarios, una familia de La Aldea, llevaban al frente del negocio más de 40 años. Cuando crucé la puerta, donde antes estaba Manolo, ahora estaba Chen. Vaya sorpresa. Me senté en la barra, donde tantos cafés me tomé a diario. Le pedí al simpático camarero un expreso y un agua con gas fría, y mis sospechas se confirmaron: había que buscar un nuevo templo para la dosis. Los nuevos propietarios le hicieron una oferta irrechazable a la familia de La Aldea, y a pesar de que el negocio funcionaba muy bien, decidieron vender. Y así está pasando con numerosos bares 'de toda la vida' que son vendidos a los inteligentes inversores chinos, que ya no montan solo negocios de todo a un euro, sino que se hacen con locales de hostelería que funcionan y consolidados para diversificar su fuentes de ingreso.

«Ojalá llegue un chino y me haga una oferta», me dijo el otro día la dueña de un célebre restaurante en el norte de la isla. Y esa oferta llegará. Y no será lo mismo, aunque todo siga igual.